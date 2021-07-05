XEC (XEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XEC (XEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XEC (XEC) Informacije eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Službena web stranica: https://e.cash/ Bijela knjiga: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Istraživač blokova: https://explorer.e.cash/ Kupi XEC odmah!

XEC (XEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XEC (XEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 385.16M $ 385.16M $ 385.16M Ukupna količina: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T Količina u optjecaju: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 406.14M $ 406.14M $ 406.14M Povijesni maksimum: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Povijesni minimum: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Trenutna cijena: $ 0.00001934 $ 0.00001934 $ 0.00001934 Saznajte više o cijeni XEC (XEC)

XEC (XEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XEC (XEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XEC tokena, istražite XEC cijenu tokena uživo!

