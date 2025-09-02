Više o XDC

XDC Network Logotip

XDC Network Cijena(XDC)

Grafikon aktualnih cijena XDC Network (XDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:33 (UTC+8)

XDC Network (XDC) Informacije o cijeni (USD)

XDC Network (XDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07689. Tijekom protekla 24 sata, XDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07549 i najviše cijene $ 0.08063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDC je $ 0.19387438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000157131627911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDC se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XDC Network (XDC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija XDC Network je $ 1.36B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.47M. Količina u optjecaju XDC je 17.74B, s ukupnom količinom od 38016448878.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.92B.

XDC Network (XDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XDC Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012741-1.63%
30 dana$ -0.01265-14.13%
60 dana$ +0.01646+27.23%
90 dana$ +0.01678+27.91%
XDC Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XDC od $ -0.0012741 (-1.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XDC Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01265 (-14.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XDC Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XDC od $ +0.01646 (+27.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XDC Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01678 (+27.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XDC Network (XDC)?

Pogledajte XDC Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XDC Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XDC Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XDC Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XDC Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XDC Network (XDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XDC Network (XDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Provjerite XDC Network predviđanje cijene sada!

XDC Network (XDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XDC Network (XDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XDC Network (XDC)

Tražiš kako kupiti XDC Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XDC Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XDC u lokalnim valutama

XDC Network Resurs

Za dublje razumijevanje XDC Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XDC Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XDC Network

Koliko XDC Network (XDC) vrijedi danas?
Cijena XDC uživo u USD je 0.07689 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XDC u USD?
Trenutačna cijena XDC u USD je $ 0.07689. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XDC Network?
Tržišna kapitalizacija za XDC je $ 1.36B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XDC?
Količina u optjecaju za XDC je 17.74B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDC?
XDC je postigao ATH cijenu od 0.19387438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDC?
XDC je vidio ATL cijenu od 0.000157131627911 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XDC?
24-satni obujam trgovanja za XDC je $ 1.47M USD.
Hoće li XDC još narasti ove godine?
XDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:18:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

