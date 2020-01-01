Walrus (WAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Walrus (WAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Walrus (WAL) Informacije Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Službena web stranica: https://www.walrus.xyz Bijela knjiga: https://docs.wal.app/walrus.pdf Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Kupi WAL odmah!

Walrus (WAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Walrus (WAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 592.38M $ 592.38M $ 592.38M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Povijesni maksimum: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Povijesni minimum: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Trenutna cijena: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Saznajte više o cijeni Walrus (WAL)

Walrus (WAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Walrus (WAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAL tokena, istražite WAL cijenu tokena uživo!

Walrus (WAL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WAL povijest cijena odmah!

WAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WAL? Naša WAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WAL predviđanje cijene tokena odmah!

