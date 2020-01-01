Synapse (SYN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Synapse (SYN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Synapse (SYN) Informacije Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Službena web stranica: https://synapseprotocol.com Bijela knjiga: https://docs.synapseprotocol.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Kupi SYN odmah!

Synapse (SYN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Synapse (SYN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.64M $ 21.64M $ 21.64M Ukupna količina: $ 198.55M $ 198.55M $ 198.55M Količina u optjecaju: $ 183.74M $ 183.74M $ 183.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.44M $ 29.44M $ 29.44M Povijesni maksimum: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Povijesni minimum: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Trenutna cijena: $ 0.11777 $ 0.11777 $ 0.11777 Saznajte više o cijeni Synapse (SYN)

Synapse (SYN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Synapse (SYN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYN tokena, istražite SYN cijenu tokena uživo!

