Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

No.113

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.39%

Količina u optjecaju1,446,250,000

Maksimalna količina5,000,000,000

Ukupna količina5,000,000,000

Stopa optjecaja0.2892%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.8742222240859585,2025-03-27

Najniža cijena0.35568715943995327,2025-03-27

Javni blockchainSUI

Sektor

Društvene mreže

Loading...