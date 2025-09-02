Više o WAL

Walrus Logotip

Walrus Cijena(WAL)

1 WAL u USD cijena uživo:

$0.4036
+5.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Walrus (WAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:34:35 (UTC+8)

Walrus (WAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3664
24-satna najniža cijena
$ 0.4102
24-satna najviša cijena

$ 0.3664
$ 0.4102
$ 0.8742222240859585
$ 0.35568715943995327
-0.15%

+5.84%

+3.35%

+3.35%

Walrus (WAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4035. Tijekom protekla 24 sata, WALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3664 i najviše cijene $ 0.4102, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAL je $ 0.8742222240859585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.35568715943995327.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAL se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +5.84% u posljednjih 24 sata i +3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Walrus (WAL)

No.111

$ 583.56M
$ 2.31M
$ 2.02B
1.45B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.92%

0.01%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Walrus je $ 583.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.31M. Količina u optjecaju WAL je 1.45B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.02B.

Walrus (WAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Walrus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.02227+5.84%
30 dana$ +0.0277+7.37%
60 dana$ -0.0303-6.99%
90 dana$ -0.0946-19.00%
Walrus promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WAL od $ +0.02227 (+5.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Walrus 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0277 (+7.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Walrus 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WAL od $ -0.0303 (-6.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Walrus 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0946 (-19.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Walrus (WAL)?

Pogledajte Walrus stranicu Povijest cijena sada.

Što je Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Walrus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Walrus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Walrus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Walrus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Walrus (WAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Walrus (WAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Walrus.

Provjerite Walrus predviđanje cijene sada!

Walrus (WAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Walrus (WAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Walrus (WAL)

Tražiš kako kupiti Walrus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Walrus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WAL u lokalnim valutama

1 Walrus(WAL) u VND
10,618.1025
1 Walrus(WAL) u AUD
A$0.61332
1 Walrus(WAL) u GBP
0.294555
1 Walrus(WAL) u EUR
0.342975
1 Walrus(WAL) u USD
$0.4035
1 Walrus(WAL) u MYR
RM1.70277
1 Walrus(WAL) u TRY
16.59999
1 Walrus(WAL) u JPY
¥59.3145
1 Walrus(WAL) u ARS
ARS$555.784935
1 Walrus(WAL) u RUB
32.509995
1 Walrus(WAL) u INR
35.56449
1 Walrus(WAL) u IDR
Rp6,614.75304
1 Walrus(WAL) u KRW
561.19587
1 Walrus(WAL) u PHP
23.08827
1 Walrus(WAL) u EGP
￡E.19.581855
1 Walrus(WAL) u BRL
R$2.191005
1 Walrus(WAL) u CAD
C$0.552795
1 Walrus(WAL) u BDT
49.126125
1 Walrus(WAL) u NGN
618.86409
1 Walrus(WAL) u COP
$1,627.012875
1 Walrus(WAL) u ZAR
R.7.105635
1 Walrus(WAL) u UAH
16.725075
1 Walrus(WAL) u VES
Bs58.911
1 Walrus(WAL) u CLP
$390.588
1 Walrus(WAL) u PKR
Rs114.52944
1 Walrus(WAL) u KZT
217.635795
1 Walrus(WAL) u THB
฿13.020945
1 Walrus(WAL) u TWD
NT$12.36324
1 Walrus(WAL) u AED
د.إ1.480845
1 Walrus(WAL) u CHF
Fr0.3228
1 Walrus(WAL) u HKD
HK$3.143265
1 Walrus(WAL) u AMD
֏154.358925
1 Walrus(WAL) u MAD
.د.م3.6315
1 Walrus(WAL) u MXN
$7.52931
1 Walrus(WAL) u SAR
ريال1.513125
1 Walrus(WAL) u PLN
1.46874
1 Walrus(WAL) u RON
лв1.747155
1 Walrus(WAL) u SEK
kr3.796935
1 Walrus(WAL) u BGN
лв0.673845
1 Walrus(WAL) u HUF
Ft136.362825
1 Walrus(WAL) u CZK
8.42508
1 Walrus(WAL) u KWD
د.ك0.1230675
1 Walrus(WAL) u ILS
1.351725
1 Walrus(WAL) u AOA
Kz367.818495
1 Walrus(WAL) u BHD
.د.ب0.1521195
1 Walrus(WAL) u BMD
$0.4035
1 Walrus(WAL) u DKK
kr2.57433
1 Walrus(WAL) u HNL
L10.575735
1 Walrus(WAL) u MUR
18.4803
1 Walrus(WAL) u NAD
$7.1016
1 Walrus(WAL) u NOK
kr4.035
1 Walrus(WAL) u NZD
$0.681915
1 Walrus(WAL) u PAB
B/.0.4035
1 Walrus(WAL) u PGK
K1.706805
1 Walrus(WAL) u QAR
ر.ق1.472775
1 Walrus(WAL) u RSD
дин.40.426665

Walrus Resurs

Za dublje razumijevanje Walrus, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Walrus web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Walrus

Koliko Walrus (WAL) vrijedi danas?
Cijena WAL uživo u USD je 0.4035 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAL u USD?
Trenutačna cijena WAL u USD je $ 0.4035. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Walrus?
Tržišna kapitalizacija za WAL je $ 583.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAL?
Količina u optjecaju za WAL je 1.45B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAL?
WAL je postigao ATH cijenu od 0.8742222240859585 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAL?
WAL je vidio ATL cijenu od 0.35568715943995327 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAL?
24-satni obujam trgovanja za WAL je $ 2.31M USD.
Hoće li WAL još narasti ove godine?
WAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Walrus (WAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

