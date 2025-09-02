Što je Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus (WAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Walrus (WAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Walrus (WAL)

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Walrus Koliko Walrus (WAL) vrijedi danas? Cijena WAL uživo u USD je 0.4035 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WAL u USD? $ 0.4035 . Provjerite Trenutačna cijena WAL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Walrus? Tržišna kapitalizacija za WAL je $ 583.56M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WAL? Količina u optjecaju za WAL je 1.45B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAL? WAL je postigao ATH cijenu od 0.8742222240859585 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAL? WAL je vidio ATL cijenu od 0.35568715943995327 USD . Koliki je obujam trgovanja za WAL? 24-satni obujam trgovanja za WAL je $ 2.31M USD . Hoće li WAL još narasti ove godine? WAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Walrus (WAL) Važna ažuriranja industrije

