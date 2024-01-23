VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

PoredakNo.94

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0002%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)21.92%

Količina u optjecaju655,592,470.1900146

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.6555%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena5.0709119422827476,2025-01-02

Najniža cijena0.007604929689950013,2024-01-23

Javni blockchainBASE

Loading...