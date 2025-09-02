Više o VIC

Viction Logotip

Viction Cijena(VIC)

1 VIC u USD cijena uživo:

$0.2153
$0.2153$0.2153
-1.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Viction (VIC)
Viction (VIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.213
$ 0.213$ 0.213
24-satna najniža cijena
$ 0.23
$ 0.23$ 0.23
24-satna najviša cijena

$ 0.213
$ 0.213$ 0.213

$ 0.23
$ 0.23$ 0.23

$ 3.9177215
$ 3.9177215$ 3.9177215

$ 0.1359477912669297
$ 0.1359477912669297$ 0.1359477912669297

+0.46%

-1.59%

-2.45%

-2.45%

Viction (VIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2154. Tijekom protekla 24 sata, VICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.213 i najviše cijene $ 0.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIC je $ 3.9177215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1359477912669297.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIC se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -1.59% u posljednjih 24 sata i -2.45% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Viction (VIC)

No.766

$ 26.35M
$ 26.35M$ 26.35M

$ 394.09K
$ 394.09K$ 394.09K

$ 45.23M
$ 45.23M$ 45.23M

122.33M
122.33M 122.33M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

58.25%

TOMO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Viction je $ 26.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 394.09K. Količina u optjecaju VIC je 122.33M, s ukupnom količinom od 210000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.23M.

Viction (VIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Viction za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003479-1.59%
30 dana$ -0.0516-19.33%
60 dana$ +0.05+30.22%
90 dana$ +0.0241+12.59%
Viction promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VIC od $ -0.003479 (-1.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Viction 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0516 (-19.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Viction 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VIC od $ +0.05 (+30.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Viction 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0241 (+12.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Viction (VIC)?

Pogledajte Viction stranicu Povijest cijena sada.

Što je Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Viction ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Viction na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Viction učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Viction Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Viction (VIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Viction (VIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Provjerite Viction predviđanje cijene sada!

Viction (VIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Viction (VIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Viction (VIC)

Tražiš kako kupiti Viction? Proces je jednostavan i bez muke!

VIC u lokalnim valutama

1 Viction(VIC) u VND
5,668.251
1 Viction(VIC) u AUD
A$0.327408
1 Viction(VIC) u GBP
0.157242
1 Viction(VIC) u EUR
0.18309
1 Viction(VIC) u USD
$0.2154
1 Viction(VIC) u MYR
RM0.908988
1 Viction(VIC) u TRY
8.861556
1 Viction(VIC) u JPY
¥31.6638
1 Viction(VIC) u ARS
ARS$296.694114
1 Viction(VIC) u RUB
17.354778
1 Viction(VIC) u INR
18.9552
1 Viction(VIC) u IDR
Rp3,531.146976
1 Viction(VIC) u KRW
300.41838
1 Viction(VIC) u PHP
12.303648
1 Viction(VIC) u EGP
￡E.10.453362
1 Viction(VIC) u BRL
R$1.171776
1 Viction(VIC) u CAD
C$0.295098
1 Viction(VIC) u BDT
26.177562
1 Viction(VIC) u NGN
329.861406
1 Viction(VIC) u COP
$865.059324
1 Viction(VIC) u ZAR
R.3.793194
1 Viction(VIC) u UAH
8.911098
1 Viction(VIC) u VES
Bs31.4484
1 Viction(VIC) u CLP
$208.938
1 Viction(VIC) u PKR
Rs61.035744
1 Viction(VIC) u KZT
115.930434
1 Viction(VIC) u THB
฿6.95742
1 Viction(VIC) u TWD
NT$6.597702
1 Viction(VIC) u AED
د.إ0.790518
1 Viction(VIC) u CHF
Fr0.17232
1 Viction(VIC) u HKD
HK$1.677966
1 Viction(VIC) u AMD
֏82.338804
1 Viction(VIC) u MAD
.د.م1.934292
1 Viction(VIC) u MXN
$4.01721
1 Viction(VIC) u SAR
ريال0.80775
1 Viction(VIC) u PLN
0.781902
1 Viction(VIC) u RON
лв0.932682
1 Viction(VIC) u SEK
kr2.022606
1 Viction(VIC) u BGN
лв0.359718
1 Viction(VIC) u HUF
Ft72.671652
1 Viction(VIC) u CZK
4.49109
1 Viction(VIC) u KWD
د.ك0.065697
1 Viction(VIC) u ILS
0.72159
1 Viction(VIC) u AOA
Kz196.352178
1 Viction(VIC) u BHD
.د.ب0.0809904
1 Viction(VIC) u BMD
$0.2154
1 Viction(VIC) u DKK
kr1.372098
1 Viction(VIC) u HNL
L5.634864
1 Viction(VIC) u MUR
9.86532
1 Viction(VIC) u NAD
$3.782424
1 Viction(VIC) u NOK
kr2.151846
1 Viction(VIC) u NZD
$0.364026
1 Viction(VIC) u PAB
B/.0.2154
1 Viction(VIC) u PGK
K0.911142
1 Viction(VIC) u QAR
ر.ق0.784056
1 Viction(VIC) u RSD
дин.21.552924

Viction Resurs

Za dublje razumijevanje Viction, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Viction web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Viction

Koliko Viction (VIC) vrijedi danas?
Cijena VIC uživo u USD je 0.2154 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIC u USD?
Trenutačna cijena VIC u USD je $ 0.2154. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Viction?
Tržišna kapitalizacija za VIC je $ 26.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIC?
Količina u optjecaju za VIC je 122.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIC?
VIC je postigao ATH cijenu od 3.9177215 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIC?
VIC je vidio ATL cijenu od 0.1359477912669297 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIC?
24-satni obujam trgovanja za VIC je $ 394.09K USD.
Hoće li VIC još narasti ove godine?
VIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Viction (VIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

