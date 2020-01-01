Viction (VIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Viction (VIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Viction (VIC) Informacije Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Službena web stranica: https://viction.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Istraživač blokova: https://www.vicscan.xyz/

Viction (VIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Viction (VIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.03M $ 27.03M $ 27.03M Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 122.37M $ 122.37M $ 122.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.39M $ 46.39M $ 46.39M Povijesni maksimum: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 Povijesni minimum: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 Trenutna cijena: $ 0.2209 $ 0.2209 $ 0.2209

Viction (VIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Viction (VIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Viction (VIC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIC? Naša VIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

