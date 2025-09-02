Više o VERSEWORLD

$0.1638
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:43 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.1605
$ 0.1759
$ 0.6287465638146135
$ 0.6287465638146135$ 0.6287465638146135

$ 0.12798746444757364
$ 0.12798746444757364$ 0.12798746444757364

+1.48%

-1.38%

-3.20%

-3.20%

Verse World (VERSEWORLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1637. Tijekom protekla 24 sata, VERSEWORLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1605 i najviše cijene $ 0.1759, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERSEWORLD je $ 0.6287465638146135, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12798746444757364.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERSEWORLD se promijenio za +1.48% u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -3.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verse World (VERSEWORLD)

No.933

$ 16.37M
$ 414.87K
$ 163.70M
100.00M
1,000,000,000
999,999,788.883382
9.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verse World je $ 16.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 414.87K. Količina u optjecaju VERSEWORLD je 100.00M, s ukupnom količinom od 999999788.883382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.70M.

Verse World (VERSEWORLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Verse World za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002292-1.38%
30 dana$ -0.0202-10.99%
60 dana$ -0.0844-34.02%
90 dana$ -0.0363-18.15%
Verse World promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VERSEWORLD od $ -0.002292 (-1.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Verse World 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0202 (-10.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Verse World 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VERSEWORLD od $ -0.0844 (-34.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Verse World 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0363 (-18.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Verse World (VERSEWORLD)?

Pogledajte Verse World stranicu Povijest cijena sada.

Što je Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Verse World ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VERSEWORLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Verse World na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Verse World učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Verse World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verse World (VERSEWORLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verse World (VERSEWORLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verse World.

Provjerite Verse World predviđanje cijene sada!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verse World (VERSEWORLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VERSEWORLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Verse World (VERSEWORLD)

Tražiš kako kupiti Verse World? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Verse World na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VERSEWORLD u lokalnim valutama

1 Verse World(VERSEWORLD) u VND
4,307.7655
1 Verse World(VERSEWORLD) u AUD
A$0.248824
1 Verse World(VERSEWORLD) u GBP
0.119501
1 Verse World(VERSEWORLD) u EUR
0.139145
1 Verse World(VERSEWORLD) u USD
$0.1637
1 Verse World(VERSEWORLD) u MYR
RM0.690814
1 Verse World(VERSEWORLD) u TRY
6.734618
1 Verse World(VERSEWORLD) u JPY
¥24.0639
1 Verse World(VERSEWORLD) u ARS
ARS$225.482017
1 Verse World(VERSEWORLD) u RUB
13.189309
1 Verse World(VERSEWORLD) u INR
14.428518
1 Verse World(VERSEWORLD) u IDR
Rp2,683.606128
1 Verse World(VERSEWORLD) u KRW
227.677234
1 Verse World(VERSEWORLD) u PHP
9.366914
1 Verse World(VERSEWORLD) u EGP
￡E.7.944361
1 Verse World(VERSEWORLD) u BRL
R$0.888891
1 Verse World(VERSEWORLD) u CAD
C$0.224269
1 Verse World(VERSEWORLD) u BDT
19.930475
1 Verse World(VERSEWORLD) u NGN
251.073238
1 Verse World(VERSEWORLD) u COP
$660.079325
1 Verse World(VERSEWORLD) u ZAR
R.2.884394
1 Verse World(VERSEWORLD) u UAH
6.785365
1 Verse World(VERSEWORLD) u VES
Bs23.9002
1 Verse World(VERSEWORLD) u CLP
$158.4616
1 Verse World(VERSEWORLD) u PKR
Rs46.464608
1 Verse World(VERSEWORLD) u KZT
88.294869
1 Verse World(VERSEWORLD) u THB
฿5.282599
1 Verse World(VERSEWORLD) u TWD
NT$5.015768
1 Verse World(VERSEWORLD) u AED
د.إ0.600779
1 Verse World(VERSEWORLD) u CHF
Fr0.13096
1 Verse World(VERSEWORLD) u HKD
HK$1.275223
1 Verse World(VERSEWORLD) u AMD
֏62.623435
1 Verse World(VERSEWORLD) u MAD
.د.م1.4733
1 Verse World(VERSEWORLD) u MXN
$3.054642
1 Verse World(VERSEWORLD) u SAR
ريال0.613875
1 Verse World(VERSEWORLD) u PLN
0.595868
1 Verse World(VERSEWORLD) u RON
лв0.708821
1 Verse World(VERSEWORLD) u SEK
kr1.540417
1 Verse World(VERSEWORLD) u BGN
лв0.273379
1 Verse World(VERSEWORLD) u HUF
Ft55.322415
1 Verse World(VERSEWORLD) u CZK
3.418056
1 Verse World(VERSEWORLD) u KWD
د.ك0.0499285
1 Verse World(VERSEWORLD) u ILS
0.548395
1 Verse World(VERSEWORLD) u AOA
Kz149.224009
1 Verse World(VERSEWORLD) u BHD
.د.ب0.0617149
1 Verse World(VERSEWORLD) u BMD
$0.1637
1 Verse World(VERSEWORLD) u DKK
kr1.044406
1 Verse World(VERSEWORLD) u HNL
L4.290577
1 Verse World(VERSEWORLD) u MUR
7.49746
1 Verse World(VERSEWORLD) u NAD
$2.88112
1 Verse World(VERSEWORLD) u NOK
kr1.637
1 Verse World(VERSEWORLD) u NZD
$0.276653
1 Verse World(VERSEWORLD) u PAB
B/.0.1637
1 Verse World(VERSEWORLD) u PGK
K0.692451
1 Verse World(VERSEWORLD) u QAR
ر.ق0.597505
1 Verse World(VERSEWORLD) u RSD
дин.16.397829

Verse World Resurs

Za dublje razumijevanje Verse World, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Verse World web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verse World

Koliko Verse World (VERSEWORLD) vrijedi danas?
Cijena VERSEWORLD uživo u USD je 0.1637 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VERSEWORLD u USD?
Trenutačna cijena VERSEWORLD u USD je $ 0.1637. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Verse World?
Tržišna kapitalizacija za VERSEWORLD je $ 16.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VERSEWORLD?
Količina u optjecaju za VERSEWORLD je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VERSEWORLD?
VERSEWORLD je postigao ATH cijenu od 0.6287465638146135 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VERSEWORLD?
VERSEWORLD je vidio ATL cijenu od 0.12798746444757364 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VERSEWORLD?
24-satni obujam trgovanja za VERSEWORLD je $ 414.87K USD.
Hoće li VERSEWORLD još narasti ove godine?
VERSEWORLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VERSEWORLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:33:43 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

