Verse World (VERSEWORLD) Informacije Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Službena web stranica: https://www.verseworld.com Bijela knjiga: https://www.verseworld.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Kupi VERSEWORLD odmah!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verse World (VERSEWORLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.20M $ 167.20M $ 167.20M Povijesni maksimum: $ 0.8632 $ 0.8632 $ 0.8632 Povijesni minimum: $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 Trenutna cijena: $ 0.1672 $ 0.1672 $ 0.1672 Saznajte više o cijeni Verse World (VERSEWORLD)

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Verse World (VERSEWORLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERSEWORLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERSEWORLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERSEWORLD tokena, istražite VERSEWORLD cijenu tokena uživo!

Verse World (VERSEWORLD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VERSEWORLD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VERSEWORLD povijest cijena odmah!

VERSEWORLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERSEWORLD? Naša VERSEWORLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERSEWORLD predviđanje cijene tokena odmah!

