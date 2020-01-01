VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VaderAI by Virtuals (VADER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VaderAI by Virtuals (VADER) Informacije Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Kupi VADER odmah!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VaderAI by Virtuals (VADER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Ukupna količina: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Količina u optjecaju: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Povijesni maksimum: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Povijesni minimum: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Trenutna cijena: $ 0.00739 $ 0.00739 $ 0.00739 Saznajte više o cijeni VaderAI by Virtuals (VADER)

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VaderAI by Virtuals (VADER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VADER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VADER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VADER tokena, istražite VADER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VADER Jeste li zainteresirani za dodavanje VaderAI by Virtuals (VADER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VADER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

VaderAI by Virtuals (VADER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VADER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VADER povijest cijena odmah!

VADER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VADER? Naša VADER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VADER predviđanje cijene tokena odmah!

