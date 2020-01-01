VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u VaderAI by Virtuals (VADER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
VaderAI by Virtuals (VADER) Informacije

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Službena web stranica:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VaderAI by Virtuals (VADER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.37M
Ukupna količina:
$ 996.74M
Količina u optjecaju:
$ 996.74M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.39M
Povijesni maksimum:
$ 0.168
Povijesni minimum:
$ 0.000060938884925464
Trenutna cijena:
$ 0.00739
VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike VaderAI by Virtuals (VADER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VADER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VADER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VADER tokena, istražite VADER cijenu tokena uživo!

