Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

PoredakNo.1194

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.10%

Količina u optjecaju996,739,513

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina996,739,513

Stopa optjecaja0.9967%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.15849019150828353,2025-01-02

Najniža cijena0.000060938884925464,2024-11-11

Javni blockchainBASE

