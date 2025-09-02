VaderAI by Virtuals (VADER) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007624
24-satna najniža cijena
$ 0.009
24-satna najviša cijena
$ 0.007624
$ 0.009
$ 0.15849019150828353
$ 0.000060938884925464
-0.18%
+5.20%
-2.67%
VaderAI by Virtuals (VADER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008203. Tijekom protekla 24 sata, VADERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007624 i najviše cijene $ 0.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VADER je $ 0.15849019150828353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000060938884925464.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VADER se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +5.20% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu VaderAI by Virtuals (VADER)
No.1191
$ 8.18M
$ 62.64K
$ 8.20M
996.74M
1,000,000,000
996,739,513
99.67%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija VaderAI by Virtuals je $ 8.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.64K. Količina u optjecaju VADER je 996.74M, s ukupnom količinom od 996739513. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.20M.
VaderAI by Virtuals (VADER) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena VaderAI by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00040547
+5.20%
30 dana
$ -0.004982
-37.79%
60 dana
$ -0.034756
-80.91%
90 dana
$ -0.031419
-79.30%
VaderAI by Virtuals promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VADER od $ +0.00040547 (+5.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
VaderAI by Virtuals 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004982 (-37.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
VaderAI by Virtuals 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VADER od $ -0.034756 (-80.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
VaderAI by Virtuals 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.031419 (-79.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VaderAI by Virtuals (VADER)?
Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.
VaderAI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)
