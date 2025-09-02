Više o VADER

$0.008203
+5.20%1D
Grafikon aktualnih cijena VaderAI by Virtuals (VADER)
VaderAI by Virtuals (VADER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007624
24-satna najniža cijena
$ 0.009
24-satna najviša cijena

$ 0.007624
$ 0.009
$ 0.15849019150828353
$ 0.000060938884925464
-0.18%

+5.20%

-2.67%

-2.67%

VaderAI by Virtuals (VADER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008203. Tijekom protekla 24 sata, VADERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007624 i najviše cijene $ 0.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VADER je $ 0.15849019150828353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000060938884925464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VADER se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +5.20% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VaderAI by Virtuals (VADER)

No.1191

$ 8.18M
$ 62.64K
$ 8.20M
996.74M
1,000,000,000
996,739,513
99.67%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija VaderAI by Virtuals je $ 8.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.64K. Količina u optjecaju VADER je 996.74M, s ukupnom količinom od 996739513. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.20M.

VaderAI by Virtuals (VADER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VaderAI by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00040547+5.20%
30 dana$ -0.004982-37.79%
60 dana$ -0.034756-80.91%
90 dana$ -0.031419-79.30%
VaderAI by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VADER od $ +0.00040547 (+5.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VaderAI by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004982 (-37.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VaderAI by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VADER od $ -0.034756 (-80.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VaderAI by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.031419 (-79.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VaderAI by Virtuals (VADER)?

Pogledajte VaderAI by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VaderAI by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VADER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VaderAI by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VaderAI by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VaderAI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VaderAI by Virtuals (VADER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VaderAI by Virtuals (VADER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VaderAI by Virtuals.

Provjerite VaderAI by Virtuals predviđanje cijene sada!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VaderAI by Virtuals (VADER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VADER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VaderAI by Virtuals (VADER)

Tražiš kako kupiti VaderAI by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VaderAI by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VADER u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje VaderAI by Virtuals, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena VaderAI by Virtuals web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VaderAI by Virtuals

Koliko VaderAI by Virtuals (VADER) vrijedi danas?
Cijena VADER uživo u USD je 0.008203 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VADER u USD?
Trenutačna cijena VADER u USD je $ 0.008203. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VaderAI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za VADER je $ 8.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VADER?
Količina u optjecaju za VADER je 996.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VADER?
VADER je postigao ATH cijenu od 0.15849019150828353 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VADER?
VADER je vidio ATL cijenu od 0.000060938884925464 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VADER?
24-satni obujam trgovanja za VADER je $ 62.64K USD.
Hoće li VADER još narasti ove godine?
VADER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VADER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
VaderAI by Virtuals (VADER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

