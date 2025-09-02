Više o USDP

USDP Informacije o cijeni

USDP Bijela knjiga

USDP Službena web stranica

USDP Tokenomija

USDP Prognoza cijena

USDP Povijest

Vodič za kupnju USDP

Konverter USDP u fiducijarnu valutu

USDP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

USDP Logotip

USDP Cijena(USDP)

1 USDP u USD cijena uživo:

$1
$1$1
+0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena USDP (USDP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:28 (UTC+8)

USDP (USDP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998
24-satna najniža cijena
$ 1.0019
$ 1.0019$ 1.0019
24-satna najviša cijena

$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998

$ 1.0019
$ 1.0019$ 1.0019

$ 2.0227706070856626
$ 2.0227706070856626$ 2.0227706070856626

$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084

0.00%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

USDP (USDP) cijena u stvarnom vremenu je $ 1. Tijekom protekla 24 sata, USDPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9998 i najviše cijene $ 1.0019, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDP je $ 2.0227706070856626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.872764435084.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDP (USDP)

No.481

$ 66.95M
$ 66.95M$ 66.95M

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 66.95M
$ 66.95M$ 66.95M

66.95M
66.95M 66.95M

66,953,468.26571843
66,953,468.26571843 66,953,468.26571843

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDP je $ 66.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.93M. Količina u optjecaju USDP je 66.95M, s ukupnom količinom od 66953468.26571843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.95M.

USDP (USDP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena USDP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001+0.01%
30 dana$ -0.0001-0.01%
60 dana$ 00.00%
90 dana$ -0.0001-0.01%
USDP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDP od $ +0.0001 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

USDP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001 (-0.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

USDP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDP od $ 0 (0.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

USDP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001 (-0.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena USDP (USDP)?

Pogledajte USDP stranicu Povijest cijena sada.

Što je USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje USDP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USDP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o USDP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje USDP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

USDP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USDP (USDP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USDP (USDP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USDP.

Provjerite USDP predviđanje cijene sada!

USDP (USDP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USDP (USDP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti USDP (USDP)

Tražiš kako kupiti USDP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti USDP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

USDP u lokalnim valutama

1 USDP(USDP) u VND
26,315
1 USDP(USDP) u AUD
A$1.52
1 USDP(USDP) u GBP
0.73
1 USDP(USDP) u EUR
0.85
1 USDP(USDP) u USD
$1
1 USDP(USDP) u MYR
RM4.22
1 USDP(USDP) u TRY
41.14
1 USDP(USDP) u JPY
¥147
1 USDP(USDP) u ARS
ARS$1,377.41
1 USDP(USDP) u RUB
80.57
1 USDP(USDP) u INR
88.08
1 USDP(USDP) u IDR
Rp16,393.44
1 USDP(USDP) u KRW
1,394.7
1 USDP(USDP) u PHP
57.16
1 USDP(USDP) u EGP
￡E.48.53
1 USDP(USDP) u BRL
R$5.43
1 USDP(USDP) u CAD
C$1.37
1 USDP(USDP) u BDT
121.75
1 USDP(USDP) u NGN
1,531.39
1 USDP(USDP) u COP
$4,016.06
1 USDP(USDP) u ZAR
R.17.59
1 USDP(USDP) u UAH
41.45
1 USDP(USDP) u VES
Bs146
1 USDP(USDP) u CLP
$968
1 USDP(USDP) u PKR
Rs283.84
1 USDP(USDP) u KZT
539.37
1 USDP(USDP) u THB
฿32.29
1 USDP(USDP) u TWD
NT$30.64
1 USDP(USDP) u AED
د.إ3.67
1 USDP(USDP) u CHF
Fr0.8
1 USDP(USDP) u HKD
HK$7.79
1 USDP(USDP) u AMD
֏382.55
1 USDP(USDP) u MAD
.د.م9
1 USDP(USDP) u MXN
$18.65
1 USDP(USDP) u SAR
ريال3.75
1 USDP(USDP) u PLN
3.64
1 USDP(USDP) u RON
лв4.33
1 USDP(USDP) u SEK
kr9.39
1 USDP(USDP) u BGN
лв1.67
1 USDP(USDP) u HUF
Ft337.72
1 USDP(USDP) u CZK
20.87
1 USDP(USDP) u KWD
د.ك0.305
1 USDP(USDP) u ILS
3.35
1 USDP(USDP) u AOA
Kz911.57
1 USDP(USDP) u BHD
.د.ب0.377
1 USDP(USDP) u BMD
$1
1 USDP(USDP) u DKK
kr6.37
1 USDP(USDP) u HNL
L26.21
1 USDP(USDP) u MUR
45.8
1 USDP(USDP) u NAD
$17.6
1 USDP(USDP) u NOK
kr9.99
1 USDP(USDP) u NZD
$1.69
1 USDP(USDP) u PAB
B/.1
1 USDP(USDP) u PGK
K4.23
1 USDP(USDP) u QAR
ر.ق3.65
1 USDP(USDP) u RSD
дин.100.13

USDP Resurs

Za dublje razumijevanje USDP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena USDP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USDP

Koliko USDP (USDP) vrijedi danas?
Cijena USDP uživo u USD je 1 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDP u USD?
Trenutačna cijena USDP u USD je $ 1. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USDP?
Tržišna kapitalizacija za USDP je $ 66.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDP?
Količina u optjecaju za USDP je 66.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDP?
USDP je postigao ATH cijenu od 2.0227706070856626 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDP?
USDP je vidio ATL cijenu od 0.872764435084 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDP?
24-satni obujam trgovanja za USDP je $ 1.93M USD.
Hoće li USDP još narasti ove godine?
USDP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:28 (UTC+8)

USDP (USDP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

USDP u USD kalkulator

Iznos

USDP
USDP
USD
USD

1 USDP = 1 USD

Trgujte USDP

USDPUSDT
$1
$1$1
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine