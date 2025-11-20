TOWNS Cijena danas

Trenutačna cijena TOWNS (TOWNS) danas je $ 0.008962, s promjenom od 4.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOWNS u USD je $ 0.008962 po TOWNS.

TOWNS trenutačno je na #788 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18.90M, s količinom u optjecaju od 2.11B TOWNS. Tijekom posljednja 24 sata, TOWNS trgovao je između $ 0.008277 (niska) i $ 0.009854 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.08393456874511798, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00247547300739468.

U kratkoročnim performansama, TOWNS se kretao +2.99% u posljednjem satu i -11.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 586.90K.

Informacije o tržištu TOWNS (TOWNS)

Poredak No.788 Tržišna kapitalizacija $ 18.90M$ 18.90M $ 18.90M Obujam (24 sata) $ 586.90K$ 586.90K $ 586.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.37M$ 137.37M $ 137.37M Količina u optjecaju 2.11B 2.11B 2.11B Maksimalna količina 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Ukupna količina 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 Stopa optjecaja 13.76% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOWNS je $ 18.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 586.90K. Količina u optjecaju TOWNS je 2.11B, s ukupnom količinom od 10128333333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.37M.