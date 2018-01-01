USDP (USDP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USDP (USDP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USDP (USDP) Informacije Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Službena web stranica: https://www.paxos.com/usdp/ Bijela knjiga: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Kupi USDP odmah!

USDP (USDP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USDP (USDP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.97M $ 66.97M $ 66.97M Ukupna količina: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M Količina u optjecaju: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.97M $ 66.97M $ 66.97M Povijesni maksimum: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Povijesni minimum: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Trenutna cijena: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 Saznajte više o cijeni USDP (USDP)

USDP (USDP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USDP (USDP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDP tokena, istražite USDP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti USDP Jeste li zainteresirani za dodavanje USDP (USDP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USDP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati USDP na MEXC-u odmah!

USDP (USDP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena USDP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite USDP povijest cijena odmah!

USDP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDP? Naša USDP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USDP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!