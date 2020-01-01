UPCX (UPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UPCX (UPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UPCX (UPC) Informacije UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Službena web stranica: https://upcx.io/ Bijela knjiga: https://upcx.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Kupi UPC odmah!

UPCX (UPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UPCX (UPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 281.41M $ 281.41M $ 281.41M Ukupna količina: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Količina u optjecaju: $ 93.76M $ 93.76M $ 93.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B Povijesni maksimum: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Povijesni minimum: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Trenutna cijena: $ 3.0015 $ 3.0015 $ 3.0015 Saznajte više o cijeni UPCX (UPC)

UPCX (UPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UPCX (UPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UPC tokena, istražite UPC cijenu tokena uživo!

