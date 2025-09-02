Više o UPC

UPCX Logotip

UPCX Cijena(UPC)

1 UPC u USD cijena uživo:

$3.1281
-0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UPCX (UPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:55 (UTC+8)

UPCX (UPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.1097
24-satna najniža cijena
$ 3.2075
24-satna najviša cijena

$ 3.1097
$ 3.2075
$ 5.366687357333415
$ 1.0490959955718784
-0.02%

-0.08%

-7.84%

-7.84%

UPCX (UPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.128. Tijekom protekla 24 sata, UPCtrgovalo je između najniže cijene $ 3.1097 i najviše cijene $ 3.2075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPC je $ 5.366687357333415, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0490959955718784.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -7.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UPCX (UPC)

No.220

$ 292.40M
$ 202.67K
$ 2.44B
93.48M
780,000,000
780,000,000
11.98%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija UPCX je $ 292.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 202.67K. Količina u optjecaju UPC je 93.48M, s ukupnom količinom od 780000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44B.

UPCX (UPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UPCX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002504-0.08%
30 dana$ -0.1038-3.22%
60 dana$ -0.4222-11.90%
90 dana$ -0.8032-20.44%
UPCX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UPC od $ -0.002504 (-0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UPCX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1038 (-3.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UPCX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UPC od $ -0.4222 (-11.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UPCX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.8032 (-20.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UPCX (UPC)?

Pogledajte UPCX stranicu Povijest cijena sada.

Što je UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UPCX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UPCX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UPCX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UPCX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UPCX (UPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UPCX (UPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UPCX.

Provjerite UPCX predviđanje cijene sada!

UPCX (UPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UPCX (UPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UPCX (UPC)

Tražiš kako kupiti UPCX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UPCX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UPC u lokalnim valutama

82,313.32
A$4.75456
2.28344
2.6588
$3.128
RM13.20016
128.68592
¥459.816
ARS$4,308.53848
252.02296
275.264
Rp51,278.68032
4,356.522
178.70264
￡E.151.80184
R$16.98504
C$4.28536
380.14584
4,790.18792
$12,562.23568
R.55.08408
129.40536
Bs456.688
$3,034.16
Rs886.35008
1,683.52088
฿101.06568
NT$95.81064
د.إ11.47976
Fr2.5024
HK$24.36712
֏1,195.70928
.د.م28.08944
$58.3372
ريال11.73
11.35464
лв13.54424
kr29.34064
лв5.22376
Ft1,055.32464
65.2188
د.ك0.95404
10.4788
Kz2,851.39096
.د.ب1.176128
$3.128
kr19.92536
L81.82848
143.2624
$54.92768
kr31.24872
$5.28632
B/.3.128
K13.23144
ر.ق11.38592
UPCX Resurs

Za dublje razumijevanje UPCX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena UPCX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UPCX

Koliko UPCX (UPC) vrijedi danas?
Cijena UPC uživo u USD je 3.128 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UPC u USD?
Trenutačna cijena UPC u USD je $ 3.128. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UPCX?
Tržišna kapitalizacija za UPC je $ 292.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UPC?
Količina u optjecaju za UPC je 93.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UPC?
UPC je postigao ATH cijenu od 5.366687357333415 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UPC?
UPC je vidio ATL cijenu od 1.0490959955718784 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UPC?
24-satni obujam trgovanja za UPC je $ 202.67K USD.
Hoće li UPC još narasti ove godine?
UPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
UPCX (UPC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 UPC = 3.128 USD

$3.1281
