Unicorn Fart Dust Logotip

Unicorn Fart Dust Cijena(UFD)

1 UFD u USD cijena uživo:

$0.02475
$0.02475$0.02475
+1.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Unicorn Fart Dust (UFD)
Unicorn Fart Dust (UFD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02426
24-satna najniža cijena
$ 0.02629
24-satna najviša cijena

$ 0.02426
$ 0.02629
$ 0.4222777994253674
$ 0.013946593965305528
+0.32%

+1.26%

-17.92%

-17.92%

Unicorn Fart Dust (UFD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02475. Tijekom protekla 24 sata, UFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02426 i najviše cijene $ 0.02629, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFD je $ 0.4222777994253674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013946593965305528.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFD se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -17.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unicorn Fart Dust (UFD)

No.791

$ 24.75M
$ 154.85K
$ 24.75M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unicorn Fart Dust je $ 24.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 154.85K. Količina u optjecaju UFD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.75M.

Unicorn Fart Dust (UFD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Unicorn Fart Dust za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000308+1.26%
30 dana$ -0.0169-40.58%
60 dana$ +0.00249+11.18%
90 dana$ -0.00272-9.91%
Unicorn Fart Dust promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UFD od $ +0.000308 (+1.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Unicorn Fart Dust 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0169 (-40.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Unicorn Fart Dust 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UFD od $ +0.00249 (+11.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Unicorn Fart Dust 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00272 (-9.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Unicorn Fart Dust (UFD)?

Pogledajte Unicorn Fart Dust stranicu Povijest cijena sada.

Što je Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Unicorn Fart Dust ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UFD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Unicorn Fart Dust na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Unicorn Fart Dust učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Unicorn Fart Dust Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unicorn Fart Dust (UFD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unicorn Fart Dust (UFD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unicorn Fart Dust.

Provjerite Unicorn Fart Dust predviđanje cijene sada!

Unicorn Fart Dust (UFD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unicorn Fart Dust (UFD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UFD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Unicorn Fart Dust (UFD)

Tražiš kako kupiti Unicorn Fart Dust? Proces je jednostavan i bez muke!

UFD u lokalnim valutama

1 Unicorn Fart Dust(UFD) u VND
651.29625
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u AUD
A$0.03762
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u GBP
0.0180675
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u EUR
0.0210375
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u USD
$0.02475
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u MYR
RM0.104445
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u TRY
1.018215
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u JPY
¥3.63825
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u ARS
ARS$34.0908975
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u RUB
1.9941075
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u INR
2.17998
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u IDR
Rp405.73764
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u KRW
34.518825
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u PHP
1.41471
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u EGP
￡E.1.2011175
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u BRL
R$0.1343925
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u CAD
C$0.0339075
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u BDT
3.0133125
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u NGN
37.9019025
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u COP
$99.397485
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u ZAR
R.0.4353525
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u UAH
1.0258875
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u VES
Bs3.6135
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u CLP
$23.958
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u PKR
Rs7.02504
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u KZT
13.3494075
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u THB
฿0.7991775
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u TWD
NT$0.75834
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u AED
د.إ0.0908325
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u CHF
Fr0.0198
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u HKD
HK$0.1928025
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u AMD
֏9.4681125
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u MAD
.د.م0.22275
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u MXN
$0.4615875
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u SAR
ريال0.0928125
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u PLN
0.09009
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u RON
лв0.1071675
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u SEK
kr0.2324025
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u BGN
лв0.0413325
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u HUF
Ft8.35857
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u CZK
0.5165325
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u KWD
د.ك0.00754875
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u ILS
0.0829125
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u AOA
Kz22.5613575
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u BHD
.د.ب0.00933075
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u BMD
$0.02475
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u DKK
kr0.1576575
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u HNL
L0.6486975
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u MUR
1.13355
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u NAD
$0.4356
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u NOK
kr0.2472525
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u NZD
$0.0418275
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u PAB
B/.0.02475
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u PGK
K0.1046925
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u QAR
ر.ق0.0903375
1 Unicorn Fart Dust(UFD) u RSD
дин.2.4782175

Unicorn Fart Dust Resurs

Za dublje razumijevanje Unicorn Fart Dust, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Unicorn Fart Dust web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unicorn Fart Dust

Koliko Unicorn Fart Dust (UFD) vrijedi danas?
Cijena UFD uživo u USD je 0.02475 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UFD u USD?
Trenutačna cijena UFD u USD je $ 0.02475. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unicorn Fart Dust?
Tržišna kapitalizacija za UFD je $ 24.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UFD?
Količina u optjecaju za UFD je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UFD?
UFD je postigao ATH cijenu od 0.4222777994253674 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UFD?
UFD je vidio ATL cijenu od 0.013946593965305528 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UFD?
24-satni obujam trgovanja za UFD je $ 154.85K USD.
Hoće li UFD još narasti ove godine?
UFD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UFD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Unicorn Fart Dust (UFD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

