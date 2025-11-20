TXC Cijena danas

Trenutačna cijena TXC (TXC) danas je $ 3.367, s promjenom od 1.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TXC u USD je $ 3.367 po TXC.

TXC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TXC. Tijekom posljednja 24 sata, TXC trgovao je između $ 3.287 (niska) i $ 3.52 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TXC se kretao +0.02% u posljednjem satu i -10.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.71K.

Informacije o tržištu TXC (TXC)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 56.71K$ 56.71K $ 56.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 353,396,296 353,396,296 353,396,296 Javni blockchain TEXITCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija TXC je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.71K. Količina u optjecaju TXC je --, s ukupnom količinom od 353396296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19B.