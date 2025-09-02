Više o TRAC

OriginTrail Cijena(TRAC)

Grafikon aktualnih cijena OriginTrail (TRAC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:30:40 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) Informacije o cijeni (USD)

-0.26%

-13.37%

-13.37%

OriginTrail (TRAC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3351. Tijekom protekla 24 sata, TRACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3351 i najviše cijene $ 0.3495, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRAC je $ 3.867289208327816, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00378464362016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRAC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -13.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OriginTrail (TRAC)

$ 167.55M
$ 167.55M$ 167.55M

$ 66.63K
$ 66.63K$ 66.63K

$ 167.55M
$ 167.55M$ 167.55M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

99.99%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija OriginTrail je $ 167.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.63K. Količina u optjecaju TRAC je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.55M.

OriginTrail (TRAC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OriginTrail za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000874-0.26%
30 dana$ -0.0779-18.87%
60 dana$ +0.0146+4.55%
90 dana$ +0.1551+86.16%
OriginTrail promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRAC od $ -0.000874 (-0.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OriginTrail 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0779 (-18.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OriginTrail 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRAC od $ +0.0146 (+4.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OriginTrail 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1551 (+86.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OriginTrail (TRAC)?

Što je OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRAC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OriginTrail na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OriginTrail učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OriginTrail Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OriginTrail (TRAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OriginTrail (TRAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OriginTrail.

OriginTrail (TRAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OriginTrail (TRAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OriginTrail (TRAC)

Tražiš kako kupiti OriginTrail? Proces je jednostavan i bez muke!

TRAC u lokalnim valutama

1 OriginTrail(TRAC) u VND
8,818.1565
1 OriginTrail(TRAC) u AUD
A$0.509352
1 OriginTrail(TRAC) u GBP
0.244623
1 OriginTrail(TRAC) u EUR
0.284835
1 OriginTrail(TRAC) u USD
$0.3351
1 OriginTrail(TRAC) u MYR
RM1.414122
1 OriginTrail(TRAC) u TRY
13.789365
1 OriginTrail(TRAC) u JPY
¥49.2597
1 OriginTrail(TRAC) u ARS
ARS$461.570091
1 OriginTrail(TRAC) u RUB
26.999007
1 OriginTrail(TRAC) u INR
29.518959
1 OriginTrail(TRAC) u IDR
Rp5,493.441744
1 OriginTrail(TRAC) u KRW
466.710525
1 OriginTrail(TRAC) u PHP
19.181124
1 OriginTrail(TRAC) u EGP
￡E.16.262403
1 OriginTrail(TRAC) u BRL
R$1.819593
1 OriginTrail(TRAC) u CAD
C$0.459087
1 OriginTrail(TRAC) u BDT
40.798425
1 OriginTrail(TRAC) u NGN
513.956274
1 OriginTrail(TRAC) u COP
$1,351.206975
1 OriginTrail(TRAC) u ZAR
R.5.904462
1 OriginTrail(TRAC) u UAH
13.889895
1 OriginTrail(TRAC) u VES
Bs48.9246
1 OriginTrail(TRAC) u CLP
$324.3768
1 OriginTrail(TRAC) u PKR
Rs95.114784
1 OriginTrail(TRAC) u KZT
180.742887
1 OriginTrail(TRAC) u THB
฿10.820379
1 OriginTrail(TRAC) u TWD
NT$10.270815
1 OriginTrail(TRAC) u AED
د.إ1.229817
1 OriginTrail(TRAC) u CHF
Fr0.26808
1 OriginTrail(TRAC) u HKD
HK$2.610429
1 OriginTrail(TRAC) u AMD
֏128.192505
1 OriginTrail(TRAC) u MAD
.د.م3.0159
1 OriginTrail(TRAC) u MXN
$6.252966
1 OriginTrail(TRAC) u SAR
ريال1.256625
1 OriginTrail(TRAC) u PLN
1.219764
1 OriginTrail(TRAC) u RON
лв1.450983
1 OriginTrail(TRAC) u SEK
kr3.153291
1 OriginTrail(TRAC) u BGN
лв0.559617
1 OriginTrail(TRAC) u HUF
Ft113.247045
1 OriginTrail(TRAC) u CZK
6.996888
1 OriginTrail(TRAC) u KWD
د.ك0.1022055
1 OriginTrail(TRAC) u ILS
1.122585
1 OriginTrail(TRAC) u AOA
Kz305.467107
1 OriginTrail(TRAC) u BHD
.د.ب0.1263327
1 OriginTrail(TRAC) u BMD
$0.3351
1 OriginTrail(TRAC) u DKK
kr2.137938
1 OriginTrail(TRAC) u HNL
L8.782971
1 OriginTrail(TRAC) u MUR
15.34758
1 OriginTrail(TRAC) u NAD
$5.89776
1 OriginTrail(TRAC) u NOK
kr3.351
1 OriginTrail(TRAC) u NZD
$0.566319
1 OriginTrail(TRAC) u PAB
B/.0.3351
1 OriginTrail(TRAC) u PGK
K1.417473
1 OriginTrail(TRAC) u QAR
ر.ق1.223115
1 OriginTrail(TRAC) u RSD
дин.33.566967

Za dublje razumijevanje OriginTrail, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena OriginTrail web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OriginTrail

Koliko OriginTrail (TRAC) vrijedi danas?
Cijena TRAC uživo u USD je 0.3351 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRAC u USD?
Trenutačna cijena TRAC u USD je $ 0.3351. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OriginTrail?
Tržišna kapitalizacija za TRAC je $ 167.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRAC?
Količina u optjecaju za TRAC je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRAC?
TRAC je postigao ATH cijenu od 3.867289208327816 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRAC?
TRAC je vidio ATL cijenu od 0.00378464362016 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRAC?
24-satni obujam trgovanja za TRAC je $ 66.63K USD.
Hoće li TRAC još narasti ove godine?
TRAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OriginTrail (TRAC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
