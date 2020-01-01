OriginTrail (TRAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OriginTrail (TRAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OriginTrail (TRAC) Informacije OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Službena web stranica: https://origintrail.io/ Bijela knjiga: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f Kupi TRAC odmah!

OriginTrail (TRAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OriginTrail (TRAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 176.80M $ 176.80M $ 176.80M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.80M $ 176.80M $ 176.80M Povijesni maksimum: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 Povijesni minimum: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Trenutna cijena: $ 0.3536 $ 0.3536 $ 0.3536 Saznajte više o cijeni OriginTrail (TRAC)

OriginTrail (TRAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OriginTrail (TRAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRAC tokena, istražite TRAC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRAC Jeste li zainteresirani za dodavanje OriginTrail (TRAC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRAC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRAC na MEXC-u odmah!

OriginTrail (TRAC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRAC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRAC povijest cijena odmah!

TRAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRAC? Naša TRAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRAC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!