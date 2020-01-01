TokenFi (TOKEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TokenFi (TOKEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TokenFi (TOKEN) Informacije TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Službena web stranica: https://tokenfi.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Kupi TOKEN odmah!

TokenFi (TOKEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TokenFi (TOKEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 121.90M $ 121.90M $ 121.90M Povijesni maksimum: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Povijesni minimum: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Trenutna cijena: $ 0.01219 $ 0.01219 $ 0.01219 Saznajte više o cijeni TokenFi (TOKEN)

TokenFi (TOKEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TokenFi (TOKEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOKEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOKEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOKEN tokena, istražite TOKEN cijenu tokena uživo!

TokenFi (TOKEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TOKEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TOKEN povijest cijena odmah!

TOKEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOKEN? Naša TOKEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOKEN predviđanje cijene tokena odmah!

