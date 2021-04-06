Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Alien Worlds Trilium (TLM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Alien Worlds Trilium (TLM) Informacije Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Službena web stranica: https://alienworlds.io Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Istraživač blokova: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Kupi TLM odmah!

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alien Worlds Trilium (TLM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.64M $ 25.64M $ 25.64M Ukupna količina: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B Količina u optjecaju: $ 6.07B $ 6.07B $ 6.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.24M $ 42.24M $ 42.24M Povijesni maksimum: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Povijesni minimum: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Trenutna cijena: $ 0.004224 $ 0.004224 $ 0.004224 Saznajte više o cijeni Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alien Worlds Trilium (TLM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TLM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TLM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TLM tokena, istražite TLM cijenu tokena uživo!

