TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

ImeTLM

PoredakNo.769

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.59%

Količina u optjecaju6,077,563,401.017099

Maksimalna količina10,000,000,000

Ukupna količina6,794,550,244.9612

Stopa optjecaja0.6077%

Datum izdavanja2021-04-06 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.91971723,2021-04-14

Najniža cijena0.003505173460773351,2025-06-22

Javni blockchainBSC

UvodAlien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.