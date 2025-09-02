Više o TLM

Alien Worlds Trilium Logotip

Alien Worlds Trilium Cijena(TLM)

1 TLM u USD cijena uživo:

$0.004181
$0.004181$0.004181
-3.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alien Worlds Trilium (TLM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:49 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004126
$ 0.004126$ 0.004126
24-satna najniža cijena
$ 0.004538
$ 0.004538$ 0.004538
24-satna najviša cijena

$ 0.004126
$ 0.004126$ 0.004126

$ 0.004538
$ 0.004538$ 0.004538

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351

+0.60%

-3.08%

-7.46%

-7.46%

Alien Worlds Trilium (TLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004181. Tijekom protekla 24 sata, TLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004126 i najviše cijene $ 0.004538, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLM je $ 0.91971723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003505173460773351.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLM se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alien Worlds Trilium (TLM)

No.779

$ 25.36M
$ 25.36M$ 25.36M

$ 702.89K
$ 702.89K$ 702.89K

$ 41.81M
$ 41.81M$ 41.81M

6.07B
6.07B 6.07B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,783,630,177.8988
6,783,630,177.8988 6,783,630,177.8988

60.66%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alien Worlds Trilium je $ 25.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 702.89K. Količina u optjecaju TLM je 6.07B, s ukupnom količinom od 6783630177.8988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.81M.

Alien Worlds Trilium (TLM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Alien Worlds Trilium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013287-3.08%
30 dana$ -0.000273-6.13%
60 dana$ -0.000264-5.94%
90 dana$ -0.000753-15.27%
Alien Worlds Trilium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TLM od $ -0.00013287 (-3.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Alien Worlds Trilium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000273 (-6.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Alien Worlds Trilium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TLM od $ -0.000264 (-5.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Alien Worlds Trilium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000753 (-15.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alien Worlds Trilium (TLM)?

Pogledajte Alien Worlds Trilium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alien Worlds Trilium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TLM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Alien Worlds Trilium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alien Worlds Trilium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Alien Worlds Trilium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alien Worlds Trilium (TLM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alien Worlds Trilium (TLM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alien Worlds Trilium.

Provjerite Alien Worlds Trilium predviđanje cijene sada!

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alien Worlds Trilium (TLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Alien Worlds Trilium (TLM)

Tražiš kako kupiti Alien Worlds Trilium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alien Worlds Trilium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TLM u lokalnim valutama

Alien Worlds Trilium Resurs

Za dublje razumijevanje Alien Worlds Trilium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Alien Worlds Trilium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alien Worlds Trilium

Koliko Alien Worlds Trilium (TLM) vrijedi danas?
Cijena TLM uživo u USD je 0.004181 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TLM u USD?
Trenutačna cijena TLM u USD je $ 0.004181. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alien Worlds Trilium?
Tržišna kapitalizacija za TLM je $ 25.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TLM?
Količina u optjecaju za TLM je 6.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TLM?
TLM je postigao ATH cijenu od 0.91971723 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TLM?
TLM je vidio ATL cijenu od 0.003505173460773351 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TLM?
24-satni obujam trgovanja za TLM je $ 702.89K USD.
Hoće li TLM još narasti ove godine?
TLM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TLM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:49 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

