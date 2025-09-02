Alien Worlds Trilium (TLM) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004126
24-satna najniža cijena
$ 0.004538
24-satna najviša cijena
$ 0.004126
$ 0.004538
$ 0.91971723
$ 0.003505173460773351
+0.60%
-3.08%
-7.46%
-7.46%
Alien Worlds Trilium (TLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004181. Tijekom protekla 24 sata, TLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004126 i najviše cijene $ 0.004538, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLM je $ 0.91971723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003505173460773351.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLM se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Alien Worlds Trilium (TLM)
No.779
$ 25.36M
$ 702.89K
$ 41.81M
6.07B
10,000,000,000
6,783,630,177.8988
60.66%
2021-04-06 00:00:00
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Alien Worlds Trilium je $ 25.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 702.89K. Količina u optjecaju TLM je 6.07B, s ukupnom količinom od 6783630177.8988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.81M.
Alien Worlds Trilium (TLM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Alien Worlds Trilium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00013287
-3.08%
30 dana
$ -0.000273
-6.13%
60 dana
$ -0.000264
-5.94%
90 dana
$ -0.000753
-15.27%
Alien Worlds Trilium promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TLM od $ -0.00013287 (-3.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Alien Worlds Trilium 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000273 (-6.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Alien Worlds Trilium 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TLM od $ -0.000264 (-5.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Alien Worlds Trilium 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000753 (-15.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alien Worlds Trilium (TLM)?
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alien Worlds Trilium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TLM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Alien Worlds Trilium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alien Worlds Trilium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Alien Worlds Trilium Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Alien Worlds Trilium (TLM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alien Worlds Trilium (TLM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alien Worlds Trilium.
Razumijevanje tokenomike Alien Worlds Trilium (TLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Alien Worlds Trilium (TLM)
Tražiš kako kupiti Alien Worlds Trilium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alien Worlds Trilium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.