TAIX Cijena danas

Trenutačna cijena TAIX (TAIX) danas je $ 0.0001078, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAIX u USD je $ 0.0001078 po TAIX.

TAIX trenutačno je na #4555 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 TAIX. Tijekom posljednja 24 sata, TAIX trgovao je između $ 0.0001027 (niska) i $ 0.000109 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000671960920599046, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000092129582649973.

U kratkoročnim performansama, TAIX se kretao -0.65% u posljednjem satu i +7.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 32.22K.

Informacije o tržištu TAIX (TAIX)

Poredak No.4555 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAIX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 32.22K. Količina u optjecaju TAIX je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.