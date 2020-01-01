Tada (TADA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tada (TADA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tada (TADA) Informacije Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Službena web stranica: https://ta-da.io/ Bijela knjiga: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Kupi TADA odmah!

Tada (TADA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tada (TADA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 681.84M $ 681.84M $ 681.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Povijesni maksimum: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Povijesni minimum: $ 0.002465308263444803 $ 0.002465308263444803 $ 0.002465308263444803 Trenutna cijena: $ 0.002661 $ 0.002661 $ 0.002661 Saznajte više o cijeni Tada (TADA)

Tada (TADA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tada (TADA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TADA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TADA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TADA tokena, istražite TADA cijenu tokena uživo!

Tada (TADA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TADA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TADA povijest cijena odmah!

TADA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TADA? Naša TADA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TADA predviđanje cijene tokena odmah!

