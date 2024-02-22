TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

ImeTADA

PoredakNo.1863

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,02%

Količina u optjecaju681 987 965

Maksimalna količina1 000 000 000

Ukupna količina1 000 000 000

Stopa optjecaja0.6819%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.48655235282912385,2024-02-22

Najniža cijena0.002465308263444803,2025-09-01

Javni blockchainEGLD

Sektor

Društvene mreže

