Space and Time Logotip

Space and Time Cijena(SXT)

1 SXT u USD cijena uživo:

$0.0694
-1.42%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Space and Time (SXT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:51:11 (UTC+8)

Space and Time (SXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0691
24-satna najniža cijena
$ 0.0736
24-satna najviša cijena

$ 0.0691
$ 0.0736
$ 0.1868671285494208
$ 0.0590975066216163
-0.44%

-1.42%

-2.67%

-2.67%

Space and Time (SXT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0694. Tijekom protekla 24 sata, SXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0691 i najviše cijene $ 0.0736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SXT je $ 0.1868671285494208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0590975066216163.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SXT se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Space and Time (SXT)

No.357

$ 97.16M
$ 919.65K
$ 347.00M
1.40B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Space and Time je $ 97.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 919.65K. Količina u optjecaju SXT je 1.40B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 347.00M.

Space and Time (SXT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Space and Time za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001-1.42%
30 dana$ -0.0136-16.39%
60 dana$ -0.005-6.73%
90 dana$ -0.0324-31.83%
Space and Time promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SXT od $ -0.001 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Space and Time 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0136 (-16.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Space and Time 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SXT od $ -0.005 (-6.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Space and Time 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0324 (-31.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Space and Time (SXT)?

Pogledajte Space and Time stranicu Povijest cijena sada.

Što je Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Space and Time ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SXT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Space and Time na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Space and Time učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Space and Time Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Space and Time (SXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Space and Time (SXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Space and Time.

Provjerite Space and Time predviđanje cijene sada!

Space and Time (SXT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Space and Time (SXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Space and Time (SXT)

Tražiš kako kupiti Space and Time? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Space and Time na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SXT u lokalnim valutama

1 Space and Time(SXT) u VND
1,826.261
1 Space and Time(SXT) u AUD
A$0.105488
1 Space and Time(SXT) u GBP
0.050662
1 Space and Time(SXT) u EUR
0.05899
1 Space and Time(SXT) u USD
$0.0694
1 Space and Time(SXT) u MYR
RM0.292868
1 Space and Time(SXT) u TRY
2.855116
1 Space and Time(SXT) u JPY
¥10.2018
1 Space and Time(SXT) u ARS
ARS$95.592254
1 Space and Time(SXT) u RUB
5.591558
1 Space and Time(SXT) u INR
6.1072
1 Space and Time(SXT) u IDR
Rp1,137.704736
1 Space and Time(SXT) u KRW
96.79218
1 Space and Time(SXT) u PHP
3.964128
1 Space and Time(SXT) u EGP
￡E.3.367982
1 Space and Time(SXT) u BRL
R$0.376842
1 Space and Time(SXT) u CAD
C$0.095078
1 Space and Time(SXT) u BDT
8.434182
1 Space and Time(SXT) u NGN
106.278466
1 Space and Time(SXT) u COP
$278.714564
1 Space and Time(SXT) u ZAR
R.1.222134
1 Space and Time(SXT) u UAH
2.871078
1 Space and Time(SXT) u VES
Bs10.1324
1 Space and Time(SXT) u CLP
$67.318
1 Space and Time(SXT) u PKR
Rs19.665184
1 Space and Time(SXT) u KZT
37.351774
1 Space and Time(SXT) u THB
฿2.242314
1 Space and Time(SXT) u TWD
NT$2.125722
1 Space and Time(SXT) u AED
د.إ0.254698
1 Space and Time(SXT) u CHF
Fr0.05552
1 Space and Time(SXT) u HKD
HK$0.540626
1 Space and Time(SXT) u AMD
֏26.528844
1 Space and Time(SXT) u MAD
.د.م0.623212
1 Space and Time(SXT) u MXN
$1.293616
1 Space and Time(SXT) u SAR
ريال0.26025
1 Space and Time(SXT) u PLN
0.251922
1 Space and Time(SXT) u RON
лв0.300502
1 Space and Time(SXT) u SEK
kr0.650972
1 Space and Time(SXT) u BGN
лв0.115898
1 Space and Time(SXT) u HUF
Ft23.421806
1 Space and Time(SXT) u CZK
1.44699
1 Space and Time(SXT) u KWD
د.ك0.021167
1 Space and Time(SXT) u ILS
0.23249
1 Space and Time(SXT) u AOA
Kz63.262958
1 Space and Time(SXT) u BHD
.د.ب0.0260944
1 Space and Time(SXT) u BMD
$0.0694
1 Space and Time(SXT) u DKK
kr0.442078
1 Space and Time(SXT) u HNL
L1.815504
1 Space and Time(SXT) u MUR
3.17852
1 Space and Time(SXT) u NAD
$1.218664
1 Space and Time(SXT) u NOK
kr0.693306
1 Space and Time(SXT) u NZD
$0.117286
1 Space and Time(SXT) u PAB
B/.0.0694
1 Space and Time(SXT) u PGK
K0.293562
1 Space and Time(SXT) u QAR
ر.ق0.252616
1 Space and Time(SXT) u RSD
дин.6.94347

Space and Time Resurs

Za dublje razumijevanje Space and Time, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Space and Time web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Space and Time

Koliko Space and Time (SXT) vrijedi danas?
Cijena SXT uživo u USD je 0.0694 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SXT u USD?
Trenutačna cijena SXT u USD je $ 0.0694. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Space and Time?
Tržišna kapitalizacija za SXT je $ 97.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SXT?
Količina u optjecaju za SXT je 1.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SXT?
SXT je postigao ATH cijenu od 0.1868671285494208 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SXT?
SXT je vidio ATL cijenu od 0.0590975066216163 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SXT?
24-satni obujam trgovanja za SXT je $ 919.65K USD.
Hoće li SXT još narasti ove godine?
SXT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SXT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Space and Time (SXT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 SXT = 0.0694 USD

Trgujte SXT

