Space and Time (SXT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0694. Tijekom protekla 24 sata, SXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0691 i najviše cijene $ 0.0736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SXT je $ 0.1868671285494208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0590975066216163.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SXT se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Space and Time (SXT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Space and Time je $ 97.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 919.65K. Količina u optjecaju SXT je 1.40B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 347.00M.
Space and Time (SXT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Space and Time za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001
-1.42%
30 dana
$ -0.0136
-16.39%
60 dana
$ -0.005
-6.73%
90 dana
$ -0.0324
-31.83%
Space and Time promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SXT od $ -0.001 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Space and Time 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0136 (-16.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Space and Time 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SXT od $ -0.005 (-6.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Space and Time 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0324 (-31.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Space and Time (SXT)?
Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.
Space and Time Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Space and Time (SXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Space and Time (SXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Space and Time.
Razumijevanje tokenomike Space and Time (SXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Space and Time (SXT)
Tražiš kako kupiti Space and Time? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Space and Time na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.