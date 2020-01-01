Space and Time (SXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Space and Time (SXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Space and Time (SXT) Informacije Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Službena web stranica: https://www.spaceandtime.io Bijela knjiga: https://spaceandtime.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Kupi SXT odmah!

Space and Time (SXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Space and Time (SXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.24M $ 107.24M $ 107.24M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 383.00M $ 383.00M $ 383.00M Povijesni maksimum: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Povijesni minimum: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Trenutna cijena: $ 0.0766 $ 0.0766 $ 0.0766 Saznajte više o cijeni Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Space and Time (SXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SXT tokena, istražite SXT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SXT Jeste li zainteresirani za dodavanje Space and Time (SXT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SXT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SXT na MEXC-u odmah!

Space and Time (SXT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SXT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SXT povijest cijena odmah!

SXT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SXT? Naša SXT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SXT predviđanje cijene tokena odmah!

