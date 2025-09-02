Swingby (SWINGBY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000719. Tijekom protekla 24 sata, SWINGBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000719 i najviše cijene $ 0.00080447, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWINGBY je $ 1.13198303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000070124516478627.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWINGBY se promijenio za -5.40% u posljednjih sat vremena, -7.26% u posljednjih 24 sata i +4.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Swingby (SWINGBY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Swingby je $ 639.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.15K. Količina u optjecaju SWINGBY je 889.79M, s ukupnom količinom od 889788091.4323165. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 665.08K.
Swingby (SWINGBY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Swingby za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000562857
-7.26%
30 dana
$ -0.00020379
-22.09%
60 dana
$ -0.0002117
-22.75%
90 dana
$ +0.00064287
+844.43%
Swingby promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SWINGBY od $ -0.0000562857 (-7.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Swingby 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00020379 (-22.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Swingby 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWINGBY od $ -0.0002117 (-22.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Swingby 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00064287 (+844.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Swingby (SWINGBY)?
Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.
