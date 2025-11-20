EchoVerse Cijena danas

Trenutačna cijena EchoVerse (EVSE) danas je $ 0.0000002, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EVSE u USD je $ 0.0000002 po EVSE.

EchoVerse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- EVSE. Tijekom posljednja 24 sata, EVSE trgovao je između $ 0.0000002 (niska) i $ 0.0000002 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, EVSE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -33.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.46.

Informacije o tržištu EchoVerse (EVSE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija EchoVerse je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.46. Količina u optjecaju EVSE je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00K.