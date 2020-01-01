Swingby (SWINGBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Swingby (SWINGBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Swingby (SWINGBY) Informacije Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Službena web stranica: https://swingby.network Bijela knjiga: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Kupi SWINGBY odmah!

Swingby (SWINGBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swingby (SWINGBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 694.29K $ 694.29K $ 694.29K Ukupna količina: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Količina u optjecaju: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 721.77K $ 721.77K $ 721.77K Povijesni maksimum: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Povijesni minimum: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Trenutna cijena: $ 0.00078029 $ 0.00078029 $ 0.00078029 Saznajte više o cijeni Swingby (SWINGBY)

Swingby (SWINGBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Swingby (SWINGBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWINGBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWINGBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWINGBY tokena, istražite SWINGBY cijenu tokena uživo!

Swingby (SWINGBY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SWINGBY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SWINGBY povijest cijena odmah!

SWINGBY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWINGBY? Naša SWINGBY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWINGBY predviđanje cijene tokena odmah!

