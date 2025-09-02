Više o SUT

SUPERTRUST Logotip

SUPERTRUST Cijena(SUT)

1 SUT u USD cijena uživo:

$12.912
-1.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUPERTRUST (SUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:13 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 12.669
24-satna najniža cijena
$ 13.779
24-satna najviša cijena

$ 12.669
$ 13.779
$ 14.050592603430289
$ 0.3344397049660654
-4.02%

-1.82%

+16.28%

+16.28%

SUPERTRUST (SUT) cijena u stvarnom vremenu je $ 12.912. Tijekom protekla 24 sata, SUTtrgovalo je između najniže cijene $ 12.669 i najviše cijene $ 13.779, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUT je $ 14.050592603430289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3344397049660654.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUT se promijenio za -4.02% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i +16.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUPERTRUST (SUT)

No.772

$ 26.14M
$ 12.70K
$ 3.08B
2.02M
238,403,732
188,403,732
0.84%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUPERTRUST je $ 26.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.70K. Količina u optjecaju SUT je 2.02M, s ukupnom količinom od 188403732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08B.

SUPERTRUST (SUT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUPERTRUST za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.23935-1.82%
30 dana$ +6.012+87.13%
60 dana$ +6.702+107.92%
90 dana$ +7.14+123.70%
SUPERTRUST promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUT od $ -0.23935 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUPERTRUST 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +6.012 (+87.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUPERTRUST 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUT od $ +6.702 (+107.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUPERTRUST 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +7.14 (+123.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUPERTRUST (SUT)?

Pogledajte SUPERTRUST stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUPERTRUST ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUPERTRUST na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUPERTRUST učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUPERTRUST Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUPERTRUST (SUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUPERTRUST (SUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUPERTRUST.

Provjerite SUPERTRUST predviđanje cijene sada!

SUPERTRUST (SUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUPERTRUST (SUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUPERTRUST (SUT)

Tražiš kako kupiti SUPERTRUST? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUPERTRUST na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUT u lokalnim valutama

1 SUPERTRUST(SUT) u VND
339,779.28
1 SUPERTRUST(SUT) u AUD
A$19.62624
1 SUPERTRUST(SUT) u GBP
9.42576
1 SUPERTRUST(SUT) u EUR
10.9752
1 SUPERTRUST(SUT) u USD
$12.912
1 SUPERTRUST(SUT) u MYR
RM54.48864
1 SUPERTRUST(SUT) u TRY
531.3288
1 SUPERTRUST(SUT) u JPY
¥1,898.064
1 SUPERTRUST(SUT) u ARS
ARS$17,785.11792
1 SUPERTRUST(SUT) u RUB
1,040.31984
1 SUPERTRUST(SUT) u INR
1,137.41808
1 SUPERTRUST(SUT) u IDR
Rp211,672.09728
1 SUPERTRUST(SUT) u KRW
17,983.188
1 SUPERTRUST(SUT) u PHP
739.08288
1 SUPERTRUST(SUT) u EGP
￡E.626.61936
1 SUPERTRUST(SUT) u BRL
R$70.11216
1 SUPERTRUST(SUT) u CAD
C$17.68944
1 SUPERTRUST(SUT) u BDT
1,572.036
1 SUPERTRUST(SUT) u NGN
19,803.65088
1 SUPERTRUST(SUT) u COP
$52,064.412
1 SUPERTRUST(SUT) u ZAR
R.227.50944
1 SUPERTRUST(SUT) u UAH
535.2024
1 SUPERTRUST(SUT) u VES
Bs1,885.152
1 SUPERTRUST(SUT) u CLP
$12,498.816
1 SUPERTRUST(SUT) u PKR
Rs3,664.94208
1 SUPERTRUST(SUT) u KZT
6,964.34544
1 SUPERTRUST(SUT) u THB
฿416.92848
1 SUPERTRUST(SUT) u TWD
NT$395.7528
1 SUPERTRUST(SUT) u AED
د.إ47.38704
1 SUPERTRUST(SUT) u CHF
Fr10.3296
1 SUPERTRUST(SUT) u HKD
HK$100.58448
1 SUPERTRUST(SUT) u AMD
֏4,939.4856
1 SUPERTRUST(SUT) u MAD
.د.م116.208
1 SUPERTRUST(SUT) u MXN
$240.93792
1 SUPERTRUST(SUT) u SAR
ريال48.42
1 SUPERTRUST(SUT) u PLN
46.99968
1 SUPERTRUST(SUT) u RON
лв55.90896
1 SUPERTRUST(SUT) u SEK
kr121.50192
1 SUPERTRUST(SUT) u BGN
лв21.56304
1 SUPERTRUST(SUT) u HUF
Ft4,363.6104
1 SUPERTRUST(SUT) u CZK
269.60256
1 SUPERTRUST(SUT) u KWD
د.ك3.93816
1 SUPERTRUST(SUT) u ILS
43.2552
1 SUPERTRUST(SUT) u AOA
Kz11,770.19184
1 SUPERTRUST(SUT) u BHD
.د.ب4.867824
1 SUPERTRUST(SUT) u BMD
$12.912
1 SUPERTRUST(SUT) u DKK
kr82.37856
1 SUPERTRUST(SUT) u HNL
L338.42352
1 SUPERTRUST(SUT) u MUR
591.3696
1 SUPERTRUST(SUT) u NAD
$227.2512
1 SUPERTRUST(SUT) u NOK
kr129.12
1 SUPERTRUST(SUT) u NZD
$21.82128
1 SUPERTRUST(SUT) u PAB
B/.12.912
1 SUPERTRUST(SUT) u PGK
K54.61776
1 SUPERTRUST(SUT) u QAR
ر.ق47.1288
1 SUPERTRUST(SUT) u RSD
дин.1,293.39504

SUPERTRUST Resurs

Za dublje razumijevanje SUPERTRUST, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUPERTRUST web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUPERTRUST

Koliko SUPERTRUST (SUT) vrijedi danas?
Cijena SUT uživo u USD je 12.912 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUT u USD?
Trenutačna cijena SUT u USD je $ 12.912. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUPERTRUST?
Tržišna kapitalizacija za SUT je $ 26.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUT?
Količina u optjecaju za SUT je 2.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUT?
SUT je postigao ATH cijenu od 14.050592603430289 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUT?
SUT je vidio ATL cijenu od 0.3344397049660654 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUT?
24-satni obujam trgovanja za SUT je $ 12.70K USD.
Hoće li SUT još narasti ove godine?
SUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:13 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

