SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

PoredakNo.1049

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)46.36%

Količina u optjecaju2,024,492.29

Maksimalna količina238,403,732

Ukupna količina188,403,732

Stopa optjecaja0.0084%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena14.781625772609802,2025-09-06

Najniža cijena0.3344397049660654,2024-12-05

Javni blockchainMATIC

