SUI Cijena danas

Trenutačna cijena SUI (SUI) danas je € 0.7677, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUI u EUR je € 0.7677 po SUI.

SUI trenutačno je na #26 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 3.09B, s količinom u optjecaju od 4.03B SUI. Tijekom posljednja 24 sata, SUI trgovao je između € 0.7468 (niska) i € 0.7762 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 4.60259271672812656, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.3133408174555172358.

U kratkoročnim performansama, SUI se kretao -0.59% u posljednjem satu i +6.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 62.19K.

Informacije o tržištu SUI (SUI)

Poredak No.26 Tržišna kapitalizacija € 3.09B€ 3.09B € 3.09B Obujam (24 sata) € 62.19K€ 62.19K € 62.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 7.68B€ 7.68B € 7.68B Količina u optjecaju 4.03B 4.03B 4.03B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 40.29% Tržišni udio 0.13% Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI je € 3.09B, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 62.19K. Količina u optjecaju SUI je 4.03B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 7.68B.