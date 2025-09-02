Što je StrikeX (STRX)

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

StrikeX (STRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StrikeX (STRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StrikeX Koliko StrikeX (STRX) vrijedi danas? Cijena STRX uživo u USD je 0.03379 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena STRX u USD? $ 0.03379 . Provjerite Trenutačna cijena STRX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija StrikeX? Tržišna kapitalizacija za STRX je $ 29.49M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za STRX? Količina u optjecaju za STRX je 872.68M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STRX? STRX je postigao ATH cijenu od 0.20890681411348228 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STRX? STRX je vidio ATL cijenu od 0.00110327 USD . Koliki je obujam trgovanja za STRX? 24-satni obujam trgovanja za STRX je $ 16.33K USD . Hoće li STRX još narasti ove godine? STRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

StrikeX (STRX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

