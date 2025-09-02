StrikeX (STRX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03379. Tijekom protekla 24 sata, STRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0322 i najviše cijene $ 0.047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRX je $ 0.20890681411348228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110327.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRX se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +1.53% u posljednjih 24 sata i -12.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu StrikeX (STRX)
No.735
$ 29.49M
$ 29.49M$ 29.49M
$ 16.33K
$ 16.33K$ 16.33K
$ 33.79M
$ 33.79M$ 33.79M
872.68M
872.68M 872.68M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
880,456,959.285762
880,456,959.285762 880,456,959.285762
87.26%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija StrikeX je $ 29.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.33K. Količina u optjecaju STRX je 872.68M, s ukupnom količinom od 880456959.285762. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.79M.
StrikeX (STRX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena StrikeX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0005092
+1.53%
30 dana
$ -0.01389
-29.14%
60 dana
$ -0.01093
-24.45%
90 dana
$ +0.01046
+44.83%
StrikeX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u STRX od $ +0.0005092 (+1.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
StrikeX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01389 (-29.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
StrikeX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STRX od $ -0.01093 (-24.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
StrikeX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01046 (+44.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.
