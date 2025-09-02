FIO Protocol (FIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01893. Tijekom protekla 24 sata, FIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01866 i najviše cijene $ 0.02006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIO je $ 0.56914028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01074395967351126.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIO se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FIO Protocol (FIO)
No.969
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
$ 311.93K
$ 311.93K$ 311.93K
$ 18.93M
$ 18.93M$ 18.93M
817.66M
817.66M 817.66M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939
81.76%
FIONEW
Trenutačna tržišna kapitalizacija FIO Protocol je $ 15.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 311.93K. Količina u optjecaju FIO je 817.66M, s ukupnom količinom od 839242769.7719939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.93M.
FIO Protocol (FIO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FIO Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000684
-0.36%
30 dana
$ +0.00177
+10.31%
60 dana
$ +0.00526
+38.47%
90 dana
$ +0.00314
+19.88%
FIO Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FIO od $ -0.0000684 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FIO Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00177 (+10.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FIO Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIO od $ +0.00526 (+38.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FIO Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00314 (+19.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FIO Protocol (FIO)?
FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.
FIO Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FIO Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FIO Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FIO Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
FIO Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FIO Protocol (FIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FIO Protocol (FIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FIO Protocol.
Razumijevanje tokenomike FIO Protocol (FIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti FIO Protocol (FIO)
Tražiš kako kupiti FIO Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FIO Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.