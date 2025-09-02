Više o FIO

FIO Protocol Logotip

FIO Protocol Cijena(FIO)

1 FIO u USD cijena uživo:

$0.01893
$0.01893$0.01893
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FIO Protocol (FIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:36:59 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866
24-satna najniža cijena
$ 0.02006
$ 0.02006$ 0.02006
24-satna najviša cijena

$ 0.01866
$ 0.01866$ 0.01866

$ 0.02006
$ 0.02006$ 0.02006

$ 0.56914028
$ 0.56914028$ 0.56914028

$ 0.01074395967351126
$ 0.01074395967351126$ 0.01074395967351126

-0.95%

-0.36%

+5.04%

+5.04%

FIO Protocol (FIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01893. Tijekom protekla 24 sata, FIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01866 i najviše cijene $ 0.02006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIO je $ 0.56914028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01074395967351126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIO se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FIO Protocol (FIO)

No.969

$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M

$ 311.93K
$ 311.93K$ 311.93K

$ 18.93M
$ 18.93M$ 18.93M

817.66M
817.66M 817.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939

81.76%

FIONEW

Trenutačna tržišna kapitalizacija FIO Protocol je $ 15.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 311.93K. Količina u optjecaju FIO je 817.66M, s ukupnom količinom od 839242769.7719939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.93M.

FIO Protocol (FIO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FIO Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000684-0.36%
30 dana$ +0.00177+10.31%
60 dana$ +0.00526+38.47%
90 dana$ +0.00314+19.88%
FIO Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FIO od $ -0.0000684 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FIO Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00177 (+10.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FIO Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIO od $ +0.00526 (+38.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FIO Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00314 (+19.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FIO Protocol (FIO)?

Pogledajte FIO Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FIO Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FIO Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FIO Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FIO Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FIO Protocol (FIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FIO Protocol (FIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FIO Protocol.

Provjerite FIO Protocol predviđanje cijene sada!

FIO Protocol (FIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FIO Protocol (FIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FIO Protocol (FIO)

Tražiš kako kupiti FIO Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FIO Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FIO u lokalnim valutama

1 FIO Protocol(FIO) u VND
498.14295
1 FIO Protocol(FIO) u AUD
A$0.0287736
1 FIO Protocol(FIO) u GBP
0.0138189
1 FIO Protocol(FIO) u EUR
0.0160905
1 FIO Protocol(FIO) u USD
$0.01893
1 FIO Protocol(FIO) u MYR
RM0.0798846
1 FIO Protocol(FIO) u TRY
0.7784016
1 FIO Protocol(FIO) u JPY
¥2.78271
1 FIO Protocol(FIO) u ARS
ARS$26.0743713
1 FIO Protocol(FIO) u RUB
1.5250008
1 FIO Protocol(FIO) u INR
1.66584
1 FIO Protocol(FIO) u IDR
Rp310.3278192
1 FIO Protocol(FIO) u KRW
26.3647575
1 FIO Protocol(FIO) u PHP
1.0812816
1 FIO Protocol(FIO) u EGP
￡E.0.9186729
1 FIO Protocol(FIO) u BRL
R$0.1027899
1 FIO Protocol(FIO) u CAD
C$0.0259341
1 FIO Protocol(FIO) u BDT
2.3005629
1 FIO Protocol(FIO) u NGN
28.9449165
1 FIO Protocol(FIO) u COP
$76.0240158
1 FIO Protocol(FIO) u ZAR
R.0.333168
1 FIO Protocol(FIO) u UAH
0.7831341
1 FIO Protocol(FIO) u VES
Bs2.76378
1 FIO Protocol(FIO) u CLP
$18.3621
1 FIO Protocol(FIO) u PKR
Rs5.3640048
1 FIO Protocol(FIO) u KZT
10.1883153
1 FIO Protocol(FIO) u THB
฿0.6116283
1 FIO Protocol(FIO) u TWD
NT$0.5796366
1 FIO Protocol(FIO) u AED
د.إ0.0694731
1 FIO Protocol(FIO) u CHF
Fr0.015144
1 FIO Protocol(FIO) u HKD
HK$0.1474647
1 FIO Protocol(FIO) u AMD
֏7.2361818
1 FIO Protocol(FIO) u MAD
.د.م0.1699914
1 FIO Protocol(FIO) u MXN
$0.3528552
1 FIO Protocol(FIO) u SAR
ريال0.0709875
1 FIO Protocol(FIO) u PLN
0.0687159
1 FIO Protocol(FIO) u RON
лв0.0819669
1 FIO Protocol(FIO) u SEK
kr0.1777527
1 FIO Protocol(FIO) u BGN
лв0.0316131
1 FIO Protocol(FIO) u HUF
Ft6.3886857
1 FIO Protocol(FIO) u CZK
0.3946905
1 FIO Protocol(FIO) u KWD
د.ك0.00577365
1 FIO Protocol(FIO) u ILS
0.0634155
1 FIO Protocol(FIO) u AOA
Kz17.2560201
1 FIO Protocol(FIO) u BHD
.د.ب0.00711768
1 FIO Protocol(FIO) u BMD
$0.01893
1 FIO Protocol(FIO) u DKK
kr0.1205841
1 FIO Protocol(FIO) u HNL
L0.4952088
1 FIO Protocol(FIO) u MUR
0.866994
1 FIO Protocol(FIO) u NAD
$0.3324108
1 FIO Protocol(FIO) u NOK
kr0.1893
1 FIO Protocol(FIO) u NZD
$0.0319917
1 FIO Protocol(FIO) u PAB
B/.0.01893
1 FIO Protocol(FIO) u PGK
K0.0800739
1 FIO Protocol(FIO) u QAR
ر.ق0.0689052
1 FIO Protocol(FIO) u RSD
дин.1.8945144

FIO Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje FIO Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FIO Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FIO Protocol

Koliko FIO Protocol (FIO) vrijedi danas?
Cijena FIO uživo u USD je 0.01893 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIO u USD?
Trenutačna cijena FIO u USD je $ 0.01893. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FIO Protocol?
Tržišna kapitalizacija za FIO je $ 15.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIO?
Količina u optjecaju za FIO je 817.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIO?
FIO je postigao ATH cijenu od 0.56914028 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIO?
FIO je vidio ATL cijenu od 0.01074395967351126 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIO?
24-satni obujam trgovanja za FIO je $ 311.93K USD.
Hoće li FIO još narasti ove godine?
FIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FIO Protocol (FIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

