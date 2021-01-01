StrikeX (STRX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StrikeX (STRX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StrikeX (STRX) Informacije We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Službena web stranica: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Kupi STRX odmah!

StrikeX (STRX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StrikeX (STRX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.17M $ 28.17M $ 28.17M Ukupna količina: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Količina u optjecaju: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M Povijesni maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Povijesni minimum: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Trenutna cijena: $ 0.03228 $ 0.03228 $ 0.03228 Saznajte više o cijeni StrikeX (STRX)

StrikeX (STRX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StrikeX (STRX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRX tokena, istražite STRX cijenu tokena uživo!

StrikeX (STRX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STRX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STRX povijest cijena odmah!

STRX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STRX? Naša STRX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STRX predviđanje cijene tokena odmah!

