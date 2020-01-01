STO Chain (STOOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STO Chain (STOOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STO Chain (STOOS) Informacije STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Službena web stranica: http://stochain.io/ Bijela knjiga: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Istraživač blokova: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Kupi STOOS odmah!

STO Chain (STOOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STO Chain (STOOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B Povijesni maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Povijesni minimum: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Trenutna cijena: $ 1.474 $ 1.474 $ 1.474 Saznajte više o cijeni STO Chain (STOOS)

STO Chain (STOOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STO Chain (STOOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STOOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STOOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STOOS tokena, istražite STOOS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STOOS Jeste li zainteresirani za dodavanje STO Chain (STOOS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STOOS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STOOS na MEXC-u odmah!

STO Chain (STOOS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STOOS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STOOS povijest cijena odmah!

STOOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STOOS? Naša STOOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STOOS predviđanje cijene tokena odmah!

