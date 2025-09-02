Više o STOOS

1 STOOS u USD cijena uživo:

$1.4624
$1.4624$1.4624
-0.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena STO Chain (STOOS)
STO Chain (STOOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.4624
$ 1.4624$ 1.4624
24-satna najniža cijena
$ 1.489
$ 1.489$ 1.489
24-satna najviša cijena

$ 1.4624
$ 1.4624$ 1.4624

$ 1.489
$ 1.489$ 1.489

$ 1.5071907280723946
$ 1.5071907280723946$ 1.5071907280723946

$ 0.001199788248221579
$ 0.001199788248221579$ 0.001199788248221579

-0.18%

-0.41%

-1.47%

-1.47%

STO Chain (STOOS) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.4624. Tijekom protekla 24 sata, STOOStrgovalo je između najniže cijene $ 1.4624 i najviše cijene $ 1.489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOOS je $ 1.5071907280723946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001199788248221579.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOOS se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STO Chain (STOOS)

No.3575

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 96.62K
$ 96.62K$ 96.62K

$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

KLAY

Trenutačna tržišna kapitalizacija STO Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 96.62K. Količina u optjecaju STOOS je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46B.

STO Chain (STOOS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena STO Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006021-0.41%
30 dana$ +0.165+12.71%
60 dana$ +0.5428+59.02%
90 dana$ +0.8071+123.16%
STO Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STOOS od $ -0.006021 (-0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

STO Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.165 (+12.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

STO Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STOOS od $ +0.5428 (+59.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

STO Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.8071 (+123.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena STO Chain (STOOS)?

Pogledajte STO Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je STO Chain (STOOS)

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

STO Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje STO Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STOOS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o STO Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje STO Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

STO Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će STO Chain (STOOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših STO Chain (STOOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za STO Chain.

Provjerite STO Chain predviđanje cijene sada!

STO Chain (STOOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike STO Chain (STOOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STOOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti STO Chain (STOOS)

Tražiš kako kupiti STO Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti STO Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STOOS u lokalnim valutama

STO Chain Resurs

Za dublje razumijevanje STO Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena STO Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o STO Chain

Koliko STO Chain (STOOS) vrijedi danas?
Cijena STOOS uživo u USD je 1.4624 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STOOS u USD?
Trenutačna cijena STOOS u USD je $ 1.4624. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija STO Chain?
Tržišna kapitalizacija za STOOS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STOOS?
Količina u optjecaju za STOOS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STOOS?
STOOS je postigao ATH cijenu od 1.5071907280723946 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STOOS?
STOOS je vidio ATL cijenu od 0.001199788248221579 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STOOS?
24-satni obujam trgovanja za STOOS je $ 96.62K USD.
Hoće li STOOS još narasti ove godine?
STOOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STOOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
