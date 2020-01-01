Stobox (STBU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stobox (STBU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stobox (STBU) Informacije Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Službena web stranica: https://www.stobox.io/ Bijela knjiga: https://docs.stobox.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Kupi STBU odmah!

Stobox (STBU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stobox (STBU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Povijesni maksimum: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Povijesni minimum: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Trenutna cijena: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Saznajte više o cijeni Stobox (STBU)

Stobox (STBU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stobox (STBU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STBU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STBU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STBU tokena, istražite STBU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STBU Jeste li zainteresirani za dodavanje Stobox (STBU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STBU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STBU na MEXC-u odmah!

Stobox (STBU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STBU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STBU povijest cijena odmah!

STBU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STBU? Naša STBU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STBU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!