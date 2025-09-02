Storepay Fintech (SPCFIN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000112
$ 0.000112$ 0.000112
24-satna najniža cijena
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
24-satna najviša cijena
$ 0.000112
$ 0.000112$ 0.000112
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+2.15%
+2.15%
Storepay Fintech (SPCFIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001187. Tijekom protekla 24 sata, SPCFINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000112 i najviše cijene $ 0.000135, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPCFIN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +2.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Storepay Fintech (SPCFIN)
$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M
$ 547.82
$ 547.82$ 547.82
$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M
70.66B
70.66B 70.66B
70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Storepay Fintech je $ 8.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 547.82. Količina u optjecaju SPCFIN je 70.66B, s ukupnom količinom od 70663460577. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.39M.
Storepay Fintech (SPCFIN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Storepay Fintech za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0000014
-1.17%
60 dana
$ +0.0000109
+10.11%
90 dana
$ +0.0000687
+137.40%
Storepay Fintech promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SPCFIN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Storepay Fintech 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000014 (-1.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Storepay Fintech 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPCFIN od $ +0.0000109 (+10.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Storepay Fintech 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000687 (+137.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.
Storepay Fintech Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Storepay Fintech (SPCFIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPCFIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
