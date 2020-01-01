Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Storepay Fintech (SPCFIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Storepay Fintech (SPCFIN) Informacije

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Storepay Fintech (SPCFIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.97M
Ukupna količina:
$ 70.66B
Količina u optjecaju:
$ 70.66B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.97M
Povijesni maksimum:
$ 0.001
Povijesni minimum:
--
Trenutna cijena:
$ 0.0001128
Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Storepay Fintech (SPCFIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPCFIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPCFIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPCFIN tokena, istražite SPCFIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SPCFIN

Jeste li zainteresirani za dodavanje Storepay Fintech (SPCFIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SPCFIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Storepay Fintech (SPCFIN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SPCFIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SPCFIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPCFIN? Naša SPCFIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.