SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay's flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Storepay Fintech (SPCFIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Ukupna količina: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Količina u optjecaju: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Povijesni maksimum: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0001128 $ 0.0001128 $ 0.0001128 Saznajte više o cijeni Storepay Fintech (SPCFIN)

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Storepay Fintech (SPCFIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPCFIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPCFIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPCFIN tokena, istražite SPCFIN cijenu tokena uživo!

Storepay Fintech (SPCFIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SPCFIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SPCFIN povijest cijena odmah!

SPCFIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPCFIN? Naša SPCFIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPCFIN predviđanje cijene tokena odmah!

