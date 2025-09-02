Više o SOLV

Solv Protocol Logotip

Solv Protocol Cijena(SOLV)

1 SOLV u USD cijena uživo:

$0.04177
$0.04177$0.04177
-1.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Solv Protocol (SOLV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:45:04 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04163
$ 0.04163$ 0.04163
24-satna najniža cijena
$ 0.04386
$ 0.04386$ 0.04386
24-satna najviša cijena

$ 0.04163
$ 0.04163$ 0.04163

$ 0.04386
$ 0.04386$ 0.04386

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

+0.11%

-1.94%

-1.28%

-1.28%

Solv Protocol (SOLV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04177. Tijekom protekla 24 sata, SOLVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04163 i najviše cijene $ 0.04386, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLV je $ 0.22767063065329501, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.021765277438440773.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLV se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol (SOLV)

No.499

$ 61.93M
$ 61.93M$ 61.93M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 403.50M
$ 403.50M$ 403.50M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol je $ 61.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.50M. Količina u optjecaju SOLV je 1.48B, s ukupnom količinom od 8400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 403.50M.

Solv Protocol (SOLV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solv Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008264-1.94%
30 dana$ +0.00043+1.04%
60 dana$ -0.00159-3.67%
90 dana$ -0.00279-6.27%
Solv Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOLV od $ -0.0008264 (-1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solv Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00043 (+1.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solv Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOLV od $ -0.00159 (-3.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solv Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00279 (-6.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solv Protocol (SOLV)?

Pogledajte Solv Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solv Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOLV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solv Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solv Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solv Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solv Protocol (SOLV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solv Protocol (SOLV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solv Protocol.

Provjerite Solv Protocol predviđanje cijene sada!

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solv Protocol (SOLV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solv Protocol (SOLV)

Tražiš kako kupiti Solv Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solv Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOLV u lokalnim valutama

1 Solv Protocol(SOLV) u VND
1,099.17755
1 Solv Protocol(SOLV) u AUD
A$0.0634904
1 Solv Protocol(SOLV) u GBP
0.0304921
1 Solv Protocol(SOLV) u EUR
0.0355045
1 Solv Protocol(SOLV) u USD
$0.04177
1 Solv Protocol(SOLV) u MYR
RM0.1762694
1 Solv Protocol(SOLV) u TRY
1.7184178
1 Solv Protocol(SOLV) u JPY
¥6.14019
1 Solv Protocol(SOLV) u ARS
ARS$57.5344157
1 Solv Protocol(SOLV) u RUB
3.3654089
1 Solv Protocol(SOLV) u INR
3.67576
1 Solv Protocol(SOLV) u IDR
Rp684.7539888
1 Solv Protocol(SOLV) u KRW
58.256619
1 Solv Protocol(SOLV) u PHP
2.3859024
1 Solv Protocol(SOLV) u EGP
￡E.2.0270981
1 Solv Protocol(SOLV) u BRL
R$0.2268111
1 Solv Protocol(SOLV) u CAD
C$0.0572249
1 Solv Protocol(SOLV) u BDT
5.0763081
1 Solv Protocol(SOLV) u NGN
63.9661603
1 Solv Protocol(SOLV) u COP
$167.7508262
1 Solv Protocol(SOLV) u ZAR
R.0.7355697
1 Solv Protocol(SOLV) u UAH
1.7280249
1 Solv Protocol(SOLV) u VES
Bs6.09842
1 Solv Protocol(SOLV) u CLP
$40.5169
1 Solv Protocol(SOLV) u PKR
Rs11.8359472
1 Solv Protocol(SOLV) u KZT
22.4810317
1 Solv Protocol(SOLV) u THB
฿1.3495887
1 Solv Protocol(SOLV) u TWD
NT$1.2794151
1 Solv Protocol(SOLV) u AED
د.إ0.1532959
1 Solv Protocol(SOLV) u CHF
Fr0.033416
1 Solv Protocol(SOLV) u HKD
HK$0.3253883
1 Solv Protocol(SOLV) u AMD
֏15.9670002
1 Solv Protocol(SOLV) u MAD
.د.م0.3750946
1 Solv Protocol(SOLV) u MXN
$0.7785928
1 Solv Protocol(SOLV) u SAR
ريال0.1566375
1 Solv Protocol(SOLV) u PLN
0.1516251
1 Solv Protocol(SOLV) u RON
лв0.1808641
1 Solv Protocol(SOLV) u SEK
kr0.3918026
1 Solv Protocol(SOLV) u BGN
лв0.0697559
1 Solv Protocol(SOLV) u HUF
Ft14.0969573
1 Solv Protocol(SOLV) u CZK
0.8709045
1 Solv Protocol(SOLV) u KWD
د.ك0.01273985
1 Solv Protocol(SOLV) u ILS
0.1399295
1 Solv Protocol(SOLV) u AOA
Kz38.0762789
1 Solv Protocol(SOLV) u BHD
.د.ب0.01570552
1 Solv Protocol(SOLV) u BMD
$0.04177
1 Solv Protocol(SOLV) u DKK
kr0.2660749
1 Solv Protocol(SOLV) u HNL
L1.0927032
1 Solv Protocol(SOLV) u MUR
1.913066
1 Solv Protocol(SOLV) u NAD
$0.7334812
1 Solv Protocol(SOLV) u NOK
kr0.4172823
1 Solv Protocol(SOLV) u NZD
$0.0705913
1 Solv Protocol(SOLV) u PAB
B/.0.04177
1 Solv Protocol(SOLV) u PGK
K0.1766871
1 Solv Protocol(SOLV) u QAR
ر.ق0.1520428
1 Solv Protocol(SOLV) u RSD
дин.4.1790885

Solv Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Solv Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Solv Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solv Protocol

Koliko Solv Protocol (SOLV) vrijedi danas?
Cijena SOLV uživo u USD je 0.04177 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLV u USD?
Trenutačna cijena SOLV u USD je $ 0.04177. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solv Protocol?
Tržišna kapitalizacija za SOLV je $ 61.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLV?
Količina u optjecaju za SOLV je 1.48B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLV?
SOLV je postigao ATH cijenu od 0.22767063065329501 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLV?
SOLV je vidio ATL cijenu od 0.021765277438440773 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLV?
24-satni obujam trgovanja za SOLV je $ 1.50M USD.
Hoće li SOLV još narasti ove godine?
SOLV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Solv Protocol (SOLV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

