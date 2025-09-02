Više o SOIL

SOIL Informacije o cijeni

SOIL Bijela knjiga

SOIL Službena web stranica

SOIL Tokenomija

SOIL Prognoza cijena

SOIL Povijest

Vodič za kupnju SOIL

Konverter SOIL u fiducijarnu valutu

SOIL Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Soil Logotip

Soil Cijena(SOIL)

1 SOIL u USD cijena uživo:

$0.2131
$0.2131$0.2131
-1.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Soil (SOIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:25:22 (UTC+8)

Soil (SOIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2097
$ 0.2097$ 0.2097
24-satna najniža cijena
$ 0.2333
$ 0.2333$ 0.2333
24-satna najviša cijena

$ 0.2097
$ 0.2097$ 0.2097

$ 0.2333
$ 0.2333$ 0.2333

$ 3.987815897532013
$ 3.987815897532013$ 3.987815897532013

$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791

+0.47%

-1.83%

-12.78%

-12.78%

Soil (SOIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2131. Tijekom protekla 24 sata, SOILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2097 i najviše cijene $ 0.2333, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOIL je $ 3.987815897532013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09537159078089791.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOIL se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -12.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Soil (SOIL)

No.1154

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

$ 50.33K
$ 50.33K$ 50.33K

$ 21.31M
$ 21.31M$ 21.31M

41.01M
41.01M 41.01M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

41.01%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soil je $ 8.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.33K. Količina u optjecaju SOIL je 41.01M, s ukupnom količinom od 99000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.31M.

Soil (SOIL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Soil za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003995-1.83%
30 dana$ -0.0365-14.63%
60 dana$ -0.1222-36.45%
90 dana$ -0.2728-56.15%
Soil promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOIL od $ -0.003995 (-1.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Soil 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0365 (-14.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Soil 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOIL od $ -0.1222 (-36.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Soil 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2728 (-56.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Soil (SOIL)?

Pogledajte Soil stranicu Povijest cijena sada.

Što je Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Soil ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Soil na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Soil učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Soil Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Soil (SOIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Soil (SOIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Soil.

Provjerite Soil predviđanje cijene sada!

Soil (SOIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Soil (SOIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Soil (SOIL)

Tražiš kako kupiti Soil? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Soil na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOIL u lokalnim valutama

1 Soil(SOIL) u VND
5,607.7265
1 Soil(SOIL) u AUD
A$0.323912
1 Soil(SOIL) u GBP
0.155563
1 Soil(SOIL) u EUR
0.181135
1 Soil(SOIL) u USD
$0.2131
1 Soil(SOIL) u MYR
RM0.899282
1 Soil(SOIL) u TRY
8.769065
1 Soil(SOIL) u JPY
¥31.3257
1 Soil(SOIL) u ARS
ARS$293.526071
1 Soil(SOIL) u RUB
17.169467
1 Soil(SOIL) u INR
18.771979
1 Soil(SOIL) u IDR
Rp3,493.442064
1 Soil(SOIL) u KRW
296.795025
1 Soil(SOIL) u PHP
12.197844
1 Soil(SOIL) u EGP
￡E.10.341743
1 Soil(SOIL) u BRL
R$1.157133
1 Soil(SOIL) u CAD
C$0.291947
1 Soil(SOIL) u BDT
25.944925
1 Soil(SOIL) u NGN
326.839994
1 Soil(SOIL) u COP
$859.272475
1 Soil(SOIL) u ZAR
R.3.754822
1 Soil(SOIL) u UAH
8.832995
1 Soil(SOIL) u VES
Bs31.1126
1 Soil(SOIL) u CLP
$206.2808
1 Soil(SOIL) u PKR
Rs60.486304
1 Soil(SOIL) u KZT
114.939747
1 Soil(SOIL) u THB
฿6.880999
1 Soil(SOIL) u TWD
NT$6.531515
1 Soil(SOIL) u AED
د.إ0.782077
1 Soil(SOIL) u CHF
Fr0.17048
1 Soil(SOIL) u HKD
HK$1.660049
1 Soil(SOIL) u AMD
֏81.521405
1 Soil(SOIL) u MAD
.د.م1.9179
1 Soil(SOIL) u MXN
$3.976446
1 Soil(SOIL) u SAR
ريال0.799125
1 Soil(SOIL) u PLN
0.775684
1 Soil(SOIL) u RON
лв0.922723
1 Soil(SOIL) u SEK
kr2.005271
1 Soil(SOIL) u BGN
лв0.355877
1 Soil(SOIL) u HUF
Ft72.017145
1 Soil(SOIL) u CZK
4.449528
1 Soil(SOIL) u KWD
د.ك0.0649955
1 Soil(SOIL) u ILS
0.713885
1 Soil(SOIL) u AOA
Kz194.255567
1 Soil(SOIL) u BHD
.د.ب0.0803387
1 Soil(SOIL) u BMD
$0.2131
1 Soil(SOIL) u DKK
kr1.359578
1 Soil(SOIL) u HNL
L5.585351
1 Soil(SOIL) u MUR
9.75998
1 Soil(SOIL) u NAD
$3.75056
1 Soil(SOIL) u NOK
kr2.131
1 Soil(SOIL) u NZD
$0.360139
1 Soil(SOIL) u PAB
B/.0.2131
1 Soil(SOIL) u PGK
K0.901413
1 Soil(SOIL) u QAR
ر.ق0.777815
1 Soil(SOIL) u RSD
дин.21.346227

Soil Resurs

Za dublje razumijevanje Soil, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Soil web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Soil

Koliko Soil (SOIL) vrijedi danas?
Cijena SOIL uživo u USD je 0.2131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOIL u USD?
Trenutačna cijena SOIL u USD je $ 0.2131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Soil?
Tržišna kapitalizacija za SOIL je $ 8.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOIL?
Količina u optjecaju za SOIL je 41.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOIL?
SOIL je postigao ATH cijenu od 3.987815897532013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOIL?
SOIL je vidio ATL cijenu od 0.09537159078089791 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOIL?
24-satni obujam trgovanja za SOIL je $ 50.33K USD.
Hoće li SOIL još narasti ove godine?
SOIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:25:22 (UTC+8)

Soil (SOIL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SOIL u USD kalkulator

Iznos

SOIL
SOIL
USD
USD

1 SOIL = 0.2131 USD

Trgujte SOIL

SOILUSDT
$0.2131
$0.2131$0.2131
-1.29%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine