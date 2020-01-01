Soil (SOIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Soil (SOIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Soil (SOIL) Informacije Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Službena web stranica: https://soil.co/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Kupi SOIL odmah!

Soil (SOIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Soil (SOIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Ukupna količina: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Količina u optjecaju: $ 41.02M $ 41.02M $ 41.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.49M $ 19.49M $ 19.49M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Trenutna cijena: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Saznajte više o cijeni Soil (SOIL)

Soil (SOIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Soil (SOIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOIL tokena, istražite SOIL cijenu tokena uživo!

