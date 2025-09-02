Swarm Markets (SMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1144. Tijekom protekla 24 sata, SMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1083 i najviše cijene $ 0.1276, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMT je $ 2.9776206369190703, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMT se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -17.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Swarm Markets (SMT)
No.1120
$ 9.60M
$ 67.77K
$ 17.99M
83.94M
157,235,481
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Swarm Markets je $ 9.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.77K. Količina u optjecaju SMT je 83.94M, s ukupnom količinom od 157235481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.99M.
Swarm Markets (SMT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Swarm Markets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003693
-3.13%
30 dana
$ +0.0631
+123.00%
60 dana
$ +0.0799
+231.59%
90 dana
$ +0.0534
+87.54%
Swarm Markets promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SMT od $ -0.003693 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Swarm Markets 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0631 (+123.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Swarm Markets 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SMT od $ +0.0799 (+231.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Swarm Markets 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0534 (+87.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
Swarm Markets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Swarm Markets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
