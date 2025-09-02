Što je Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets (SMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Swarm Markets (SMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Swarm Markets (SMT)

Tražiš kako kupiti Swarm Markets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Swarm Markets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Swarm Markets Resurs

Za dublje razumijevanje Swarm Markets, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Swarm Markets Koliko Swarm Markets (SMT) vrijedi danas? Cijena SMT uživo u USD je 0.1144 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SMT u USD? $ 0.1144 . Provjerite Trenutačna cijena SMT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Swarm Markets? Tržišna kapitalizacija za SMT je $ 9.60M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SMT? Količina u optjecaju za SMT je 83.94M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SMT? SMT je postigao ATH cijenu od 2.9776206369190703 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SMT? SMT je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za SMT? 24-satni obujam trgovanja za SMT je $ 67.77K USD . Hoće li SMT još narasti ove godine? SMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Swarm Markets (SMT) Važna ažuriranja industrije

