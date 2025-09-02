Više o SMT

Swarm Markets Logotip

Swarm Markets Cijena(SMT)

Grafikon aktualnih cijena Swarm Markets (SMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:25:01 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) Informacije o cijeni (USD)

-17.41%

-17.41%

Swarm Markets (SMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1144. Tijekom protekla 24 sata, SMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1083 i najviše cijene $ 0.1276, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMT je $ 2.9776206369190703, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMT se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -17.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swarm Markets (SMT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swarm Markets je $ 9.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.77K. Količina u optjecaju SMT je 83.94M, s ukupnom količinom od 157235481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.99M.

Swarm Markets (SMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Swarm Markets za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003693-3.13%
30 dana$ +0.0631+123.00%
60 dana$ +0.0799+231.59%
90 dana$ +0.0534+87.54%
Swarm Markets promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SMT od $ -0.003693 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Swarm Markets 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0631 (+123.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Swarm Markets 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SMT od $ +0.0799 (+231.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Swarm Markets 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0534 (+87.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Swarm Markets (SMT)?

Pogledajte Swarm Markets stranicu Povijest cijena sada.

Što je Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world's first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Swarm Markets ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Swarm Markets na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Swarm Markets učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Swarm Markets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Swarm Markets (SMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Swarm Markets (SMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Swarm Markets.

Provjerite Swarm Markets predviđanje cijene sada!

Swarm Markets (SMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Swarm Markets (SMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Swarm Markets (SMT)

Tražiš kako kupiti Swarm Markets? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Swarm Markets na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SMT u lokalnim valutama

Swarm Markets Resurs

Za dublje razumijevanje Swarm Markets, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Swarm Markets web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Swarm Markets

Koliko Swarm Markets (SMT) vrijedi danas?
Cijena SMT uživo u USD je 0.1144 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SMT u USD?
Trenutačna cijena SMT u USD je $ 0.1144. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Swarm Markets?
Tržišna kapitalizacija za SMT je $ 9.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SMT?
Količina u optjecaju za SMT je 83.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SMT?
SMT je postigao ATH cijenu od 2.9776206369190703 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SMT?
SMT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SMT?
24-satni obujam trgovanja za SMT je $ 67.77K USD.
Hoće li SMT još narasti ove godine?
SMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Swarm Markets (SMT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

